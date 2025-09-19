晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

潘慧如演《零日攻擊》身心俱疲 對戲戴立忍壓力山大：情緒被掏空

戴立忍（右）、潘慧如在《零日攻擊》演夫妻。（牽猴子提供）戴立忍（右）、潘慧如在《零日攻擊》演夫妻。（牽猴子提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕戴立忍、潘慧如在描述台海戰爭的台劇《零日攻擊》第8集《反分裂家庭》聯手交出大量劇力萬鈞的爭執拉扯。潘慧如坦言有時一拍完，「坐在現場好些時間無法說話，情緒被完全掏空」。

《反分裂家庭》深入探討反分裂手法重創台灣的隱憂。戴立忍飾演的先生在對岸的工廠被吞食，面臨戰爭，積極找尋門路買高額機票要帶一家飛去。潘慧如扮演的太太突然面臨老父的長照問題。林澤凱飾演的兒子則因愛情及同儕壓力，反抗父母決定並質疑：「戰爭逃去敵國才是開玩笑吧！」

戴立忍（左）、潘慧如在《零日攻擊》演夫妻，劇中有精彩對手戲。（牽猴子提供）戴立忍（左）、潘慧如在《零日攻擊》演夫妻，劇中有精彩對手戲。（牽猴子提供）

潘慧如分享，和飾演寶哥的戴立忍對戲壓力其實很大，但也非常過癮，「他的情緒、台詞非常飽滿、有份量，只要看著他的狀態，我就能很自然地把角色情緒投射出去。那種衝突的真實感，彷彿不是演戲，而是真實人生正在發生。有一場戲拍完，我坐在現場，好一些時間無法說話，情緒被完全掏空的感覺。但正因為這樣，我知道那場戲，是有力量的」。

潘慧如（右）在《零日攻擊》面臨父親的長照問題。（牽猴子提供）潘慧如（右）在《零日攻擊》面臨父親的長照問題。（牽猴子提供）

潘慧如（左）在《零日攻擊》面臨父親的長照問題。（牽猴子提供）潘慧如（左）在《零日攻擊》面臨父親的長照問題。（牽猴子提供）

潘慧如的角色在面臨老父的長照問題上有許多糾結，她坦言：「這部分其實觸動我很深。家裡長輩就曾面臨失智與長照問題，所以這個角色對父親的愛、責任與掙扎，我是可以深刻感受的。尤其在面對『要不要離開』的選擇時，那種糾結比任何一句台詞都更難以言喻。不是不愛，而是無能為力。這樣的情緒在心裡反覆推演了很多次，也花了一些時間才說服自己站在角色的立場，去體會那份『想留下，卻不得不走』的矛盾。對我來說，這不只是演技的展現，而是誠實地去面對那些最深、最難以處理的情緒。」

潘慧如坦言：「這是一部節奏非常緊湊、情緒張力極強的作品，不只在劇情上觸碰到很深層的議題，對演員來說也是一次不一樣的挑戰。角色有很多複雜的情感拉扯，包括家庭、婚姻，甚至對未來的恐懼與無力感。希望觀眾在看劇時，不只被緊湊的情節吸引，也能感受角色內心的重量與掙扎。」

潘慧如（左）、戴立忍在《零日攻擊》第8集《反分裂家庭》聯手交出大量劇力萬鈞的爭執拉扯。（牽猴子提供）潘慧如（左）、戴立忍在《零日攻擊》第8集《反分裂家庭》聯手交出大量劇力萬鈞的爭執拉扯。（牽猴子提供）

潘慧如劇中與戴立忍有許多情緒爆裂的爭執，她回憶：「因為劇情涉及可能的戰爭情境，夫妻之間的衝突不是日常摩擦，而是深沉且極具破壞力的對立。開拍前，我們和導演有非常多次深入討論，針對角色的心理狀態、關係的破裂源頭不斷琢磨。」

《零日攻擊》每周六晚間9點於公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video於8月20日首播3集後同步上架；8月24日起，民視晚間10點播出。更多資訊請關注《零日攻擊》官方FB及IG。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中