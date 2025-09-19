潘慧如演《零日攻擊》身心俱疲 對戲戴立忍壓力山大：情緒被掏空

戴立忍（右）、潘慧如在《零日攻擊》演夫妻。（牽猴子提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕戴立忍、潘慧如在描述台海戰爭的台劇《零日攻擊》第8集《反分裂家庭》聯手交出大量劇力萬鈞的爭執拉扯。潘慧如坦言有時一拍完，「坐在現場好些時間無法說話，情緒被完全掏空」。



《反分裂家庭》深入探討反分裂手法重創台灣的隱憂。戴立忍飾演的先生在對岸的工廠被吞食，面臨戰爭，積極找尋門路買高額機票要帶一家飛去。潘慧如扮演的太太突然面臨老父的長照問題。林澤凱飾演的兒子則因愛情及同儕壓力，反抗父母決定並質疑：「戰爭逃去敵國才是開玩笑吧！」

戴立忍（左）、潘慧如在《零日攻擊》演夫妻，劇中有精彩對手戲。（牽猴子提供）

潘慧如分享，和飾演寶哥的戴立忍對戲壓力其實很大，但也非常過癮，「他的情緒、台詞非常飽滿、有份量，只要看著他的狀態，我就能很自然地把角色情緒投射出去。那種衝突的真實感，彷彿不是演戲，而是真實人生正在發生。有一場戲拍完，我坐在現場，好一些時間無法說話，情緒被完全掏空的感覺。但正因為這樣，我知道那場戲，是有力量的」。



潘慧如（右）在《零日攻擊》面臨父親的長照問題。（牽猴子提供）

潘慧如（左）在《零日攻擊》面臨父親的長照問題。（牽猴子提供）

潘慧如的角色在面臨老父的長照問題上有許多糾結，她坦言：「這部分其實觸動我很深。家裡長輩就曾面臨失智與長照問題，所以這個角色對父親的愛、責任與掙扎，我是可以深刻感受的。尤其在面對『要不要離開』的選擇時，那種糾結比任何一句台詞都更難以言喻。不是不愛，而是無能為力。這樣的情緒在心裡反覆推演了很多次，也花了一些時間才說服自己站在角色的立場，去體會那份『想留下，卻不得不走』的矛盾。對我來說，這不只是演技的展現，而是誠實地去面對那些最深、最難以處理的情緒。」



潘慧如坦言：「這是一部節奏非常緊湊、情緒張力極強的作品，不只在劇情上觸碰到很深層的議題，對演員來說也是一次不一樣的挑戰。角色有很多複雜的情感拉扯，包括家庭、婚姻，甚至對未來的恐懼與無力感。希望觀眾在看劇時，不只被緊湊的情節吸引，也能感受角色內心的重量與掙扎。」

潘慧如（左）、戴立忍在《零日攻擊》第8集《反分裂家庭》聯手交出大量劇力萬鈞的爭執拉扯。（牽猴子提供）

潘慧如劇中與戴立忍有許多情緒爆裂的爭執，她回憶：「因為劇情涉及可能的戰爭情境，夫妻之間的衝突不是日常摩擦，而是深沉且極具破壞力的對立。開拍前，我們和導演有非常多次深入討論，針對角色的心理狀態、關係的破裂源頭不斷琢磨。」

《零日攻擊》每周六晚間9點於公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video於8月20日首播3集後同步上架；8月24日起，民視晚間10點播出。更多資訊請關注《零日攻擊》官方FB及IG。

