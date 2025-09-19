晴時多雲

娛樂 最新消息

車銀優入伍！傳訊求救ASTRO：怎麼撐過去的

產賀（中）爆料車銀優（右一）在ASTRO群組求救。（RICHINING提供）產賀（中）爆料車銀優（右一）在ASTRO群組求救。（RICHINING提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團ASTRO成員產賀將在9月29日在台北國際會議中心舉行粉絲見面會，他最近爆料，目前正入伍服兵役的成員車銀優，竟然傳訊息找大家求救，直呼「怎麼撐過的？」產賀也希望在車銀優退伍後，自己也能獨當一面。

產賀宣布將展開2025年個人巡迴粉絲演唱會「2025 YOON SAN-HA FANCON [PRISM : from Y to A]」，繼亞洲與南美洲之後，台北場確定於9月29日在台北國際會議中心登場，這也是他睽違數年再度訪台舉辦個人演出。

ASTRO產賀將在9月29日在台北國際會議中心與台粉見面。（RICHINING提供）ASTRO產賀將在9月29日在台北國際會議中心與台粉見面。（RICHINING提供）

巡演名稱「PRISM：from Y to A」取自產賀英文名「YOONSAN-HA」的首尾字母，象徵光線經過稜鏡折射出紅至紫的多彩變化，意味著他將展現從「Y」到「A」的完整魅力。配合新專輯《CHAMELEON¥發行，官方釋出的「INTERNAL」版本預告影片中，他從騎士般的狂野氣勢到街頭感十足的造型，展現如變色龍般多變的風格。

7月推出的第二張個人迷你專輯〈CHAMELEON〉，對產賀而言更有特殊意義。他提到，這是與已故成員文彬共同記憶的延續：「文彬哥依舊存在於我的日常，他的藝術感是我一直學習的榜樣。」他強調，作品中也融入了文彬的色彩，「與其停留在悲傷，不如將從哥哥身上學到的事物透過音樂傳達。」

產賀日前更在Weverse分享，剛入伍的車銀優在團體聊天群中突然留言：「到底是怎麼撐過去的？救救我！」讓他笑稱「體力很好的哥哥也會喊累」，展現ASTRO成員之間始終如一的深厚情誼。

產賀座位圖。（RICHINING提供）產賀座位圖。（RICHINING提供）

產賀粉絲福利圖。（RICHINING提供）產賀粉絲福利圖。（RICHINING提供）

「2025 YOON SAN-HA FANCON [PRISM : from Y to A] in Taipei」將於9月29日（一）在台北國際會議中心舉行，票價為VIP區$4,800 / A區$4,500 / B區$4,200 / C區3,500 / 身障席$2,400，全區對號入座。購票福利為SOUND CHECK / HI-BYE / 限定小卡 / 1:5合照 / 1:15合照 / 親筆簽名海報 / 親筆簽名拍立得等七種，門票於本週日（21日）下午3點20分在KKTIX全面啟售，更多詳情請鎖定主辦單位RICHINING官方社群專頁。

