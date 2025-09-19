鬧不合？李光洙缺席金鍾國婚禮 原因終於揭曉
李光洙（圖）未出席金鍾國婚禮。（資料照）
〔娛樂頻到／綜合報導〕韓國「能力者」金鍾國本月初低調步入婚姻殿堂，婚禮現場雲集《Running Man》成員，眾星捧場氣氛熱鬧。然而，老搭檔李光洙卻不見身影，引發外界一度揣測兩人是否出現嫌隙。
根據韓媒《STARNEWS》15日報導，李光洙其實早已收到喜帖，並非傳聞中的「沒受邀」。由於他當時正飛往越南宣傳主演的新片《愛情咖啡師》，行程撞期才遺憾缺席好友的大日子。
雖然在綜藝節目中以「長頸鹿」形象深植人心，但李光洙的演技同樣獲得肯定，他憑藉《惡緣》奪下青龍系列大獎「最佳男配角」，近期也將透過浪漫電影《愛情咖啡師》再度與影迷見面。
另一方面，韓媒《xportsnews》報導，羅暎錫PD人氣節目《出差十五夜》與Starship娛樂再度攜手合作，時隔3年推出特輯，集結李光洙、宋承憲、李棟旭、劉演錫、蔡秀彬以及MONSTA X、IVE、CRAVITY等大勢演員與偶像。節目目前處於短暫休整期，預計將在10月中旬以全新企劃回歸，令粉絲期待值拉滿。
