夏榮揭《叢林的法則》辛酸史！曝前老闆威脅：不去就取消所有行程

Apink夏榮曝被迫參加《叢林的法則》。（翻攝YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團Apink活躍至今超過十年，近日成員夏榮與初瓏一同亮相YouTube節目《XIUMIN的拉麵店》，回顧過往上綜藝的經歷。兩人提到出道以來曾參與無數節目，從《強心臟》、《挑戰1000首》到野外求生類的《叢林的法則》，都有她們的身影。

初瓏笑說自己當年是主動報名參加《叢林的法則》，「很想嘗試挑戰極限」，雖然過程不便、不適應，但因為錄製地點在斐濟，相對沒有那麼辛苦，反而留下深刻回憶。

請繼續往下閱讀...

相較之下，夏榮的經驗就顯得格外坎坷。她回想在巴布亞紐幾內亞錄影時，不僅連日大雨、蚊蟲叮咬，腳上還因長途跋涉起了水泡，皮膚受損嚴重，甚至每天都哭。雖然節目播出後效果不錯，但拍攝過程的痛苦仍令她記憶猶新。

節目中，主持人XIUMIN好奇詢問她是否是自願報名，沒想到夏榮脫口而出：「不是，當時老闆直接說，如果不去，接下來所有行程都會被取消。」此話一出，連隊友初瓏都驚訝喊「真的假的？」畫面曝光後，立刻引起網友熱議，許多人替夏榮抱不平，感嘆偶像在成名前常被迫接受不合理安排，令人心疼。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法