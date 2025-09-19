歐巴馬怒批川普政府威脅媒體「迄今最公然的言論自由攻擊」

吉米金莫針對查理柯克遭槍擊事件發表的言論，造成《吉米夜現場》被ABC無限期停播。（美聯社）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼旗下的美國廣播公司（ABC），於當地時間17日宣布，由知名主持人吉米金莫主持的深夜脫口秀《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live!）將無限期停播，為歐美娛樂圈投下震撼彈。美國前總統歐巴馬在社群痛批川普政府「威脅」媒體公司，要他們「封口或開除」言論者，「在多年抱怨取消文化後，反而推向更危險的境地」。

歐巴馬在X寫道：「在多年抱怨取消文化之後，現任政府卻把這推向一個全新且危險的層次：他們經常威脅媒體公司，若不對其不喜歡的記者和評論員封口或開除，就要面臨監管行動。」他並附上一篇文章，該文稱吉米金莫遭停播是「川普迄今最公然的言論自由攻擊」。

請繼續往下閱讀...

美國前總統歐巴馬在社群痛批川普政府「威脅」媒體公司，影響言論自由。（美聯社）

相較於歐巴馬怒批，美國總統川普對此舉大加讚賞，人正在訪英的他除了在記者會直說吉米金莫被炒主要是因為「收視率太差」。更在社群上寫道：「美國的好消息：收視低迷的《吉米夜現場》被取消了。」

川普並稱讚ABC「終於鼓起勇氣做了該做的事。金莫一點才華都沒有，收視甚至比史蒂芬柯貝爾還糟，若這還可能的話。現在剩下吉米（法隆）和賽斯（梅爾），這兩個徹底的魯蛇，在假新聞NBC，那裡的收視也很糟。動手吧NBC！」

而《吉米夜現場》被ABC無限期停播的主因，是因為吉米金莫針對知名保守派評論員查理柯克遭槍擊事件發表的言論，直接明示整起事件是保守派的自導自演，諷刺槍手可能是川普的支持者。

