王一博《熱烈》魅力無法擋 片商緊急加開預售與包場特典

〔記者許世穎／台北報導〕電影《熱烈》在台未演先轟動，已掀起一股難以抵擋的「熱烈」旋風！為慶祝王一博9月15日出道11週年，台灣粉絲們展現出超凡應援力，不僅提前於9月13日、14日盛大包場慶祝，更陸續規劃多場上映後的包場活動。這份空前的熱情，讓電影正式上映前就寫下驚人的票房開紅盤紀錄，足見王一博的超高人氣與粉絲們的鐵粉凝聚力！

黃渤（右）與王一博在電影《熱烈》中首次合作，飾演互相扶持的師徒關係。（鴻聯國際提供）

該片由金馬影帝黃渤與超級巨星王一博攜手主演，王一博粉絲點燃的「熱烈」效應，更直接引爆了電影預售票的搶購狂潮。片商於9月15日中午開放首波預售票，竟在短短10分鐘內即告售罄，讓許多未能搶到的粉絲扼腕不已。

面對如此「熱烈」的回響，片商緊急回應廣大粉絲的期待，宣布將於今天（19日）中午12點，在博客來售票網加開第二波「書籤蒐藏預售票」，讓更多影迷有機會珍藏這份獨特的電影紀念品，預計將再次引發一波激烈的搶購大戰！

王一博的舞技與演技備受觀眾肯定，成為主演《熱烈》的不二人選。（鴻聯國際提供）

隨著《熱烈》進入上映倒數階段《熱烈》，片商昨（18）日釋出終極預告，王一博飾演的追夢少年陳爍，縱使深陷現實泥淖，但他心裡那團想跳街舞的火從沒滅過，憑著一股不服輸的傻勁，他在無人關注的角落拚命磨練舞技。而由黃渤飾演的舞團教練丁雷，無意間發掘了這塊璞玉，給予他登上街舞夢想舞台的機會。

然而，迎向夢想的同時，也必定迎戰來自各路強者的巨大壓力，陳爍將如何以平凡的追夢少年之姿，撼動最頂尖的職業舞台？這段充滿汗水與淚水的師徒情誼，以及放手一搏的熱血精神，正是《熱烈》最引人入勝的核心亮點。

《熱烈》將於9月26日在台上映，不僅是王一博主演的第一部在台灣上映的電影，為了回應粉絲的熱情敲碗，片商也宣布即日起，全台威秀影城皆可接受9月26日後的電影包場活動，並提供限量包場特典「熱烈應援手牌」，邀請大家一起踏入《熱烈》的街舞世界，更多詳細預售消息，請洽鴻聯國際粉專。

