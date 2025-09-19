紀念大文豪逝世百週年《卡夫卡最後的愛》透過感官講故事

德國影帝薩賓塔布瑞亞（右）在《卡夫卡最後的愛》飾演「卡夫卡」，展現具同理心的精采演出。（海鵬提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕一代文豪卡夫卡逝世已101年，描述他人生最後一年幸福時光的電影《卡夫卡最後的愛》設定在1923年，正值他因結核病健康每況愈下，他在波羅的海療養時邂逅波蘭猶太女子朵拉，展開一段看似不可能卻深刻浪漫的戀情。向來與人群保持距離的卡夫卡，首次感受到「被理解與被愛」，並在病痛與死亡陰影下，擁抱人生最後的愛情與尊嚴。

大文豪逝世100週年紀念《卡夫卡最後的愛》擁抱不可能愛情。（海鵬提供）

電影改編自「德布林文學大獎」得主米歇爾庫普夫米勒的暢銷小說，摘自卡夫卡的親筆日記。片中卡夫卡與朵拉生命背景迥異：他是自我與才華煎熬的知識分子，僅習慣遠距離的愛；她剛脫離父權掌控，對生命充滿渴望。

雖愛情萌生的可能性微乎其微，卻無法阻止兩人在彼此身上找到的親密感。電影以細膩影像呈現風趣親切的卡夫卡，以及聰慧、具愛的能力的朵拉。德國影帝薩賓塔布瑞亞在片中飾演卡夫卡，以充滿同理心的精湛演出獲得國際影評肯定。全片美感與情感兼具，連續入圍德國電影獎、奧地利電影獎等多項國際獎項。《卡夫卡最後的愛》將於10月9日在台上映。

