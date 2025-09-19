韓國首映失控！施柏宇《夏日最後的祕密》尖叫聲壓過主持人

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕繼《想見你》後，施柏宇再度以新作登上韓國大銀幕，《夏日最後的祕密》於 9 月正式上映。他坦言聽到消息時「興奮中帶點緊張」，因為已久未到韓國工作，他笑說：「很久沒和大家見面，真的很怕大家忘記我！」

首映當天現場尖叫聲不斷，粉絲齊喊「柏宇是唯一選擇」，讓施柏宇深受感動，直呼：「謝謝大家，真的沒有忘記我。」雖然行程緊湊，他仍抽空享受美食，還親手煮「馬鈴薯排骨湯」請團隊品嚐，展現暖心一面，讓同事笑稱「這才是真男友力」。

施柏宇親自煮起「馬鈴薯排骨湯」幫同事服務展現「男友力」。（施柏宇工作室提供）

談到與韓國粉絲的互動，施伯宇直呼「太難忘！」他分享收到粉絲準備的 BLACKPINK 限量週邊，興奮到「想立刻拆開看是什麼」。更有粉絲自發點亮手機燈光合照，現場化為浪漫「星光海」，讓他感嘆「比電影場景還要漂亮」。他也說：「韓國粉絲不只熱情，還很貼心，甚至有人用中文跟我告白，真的太暖心了！」他特別準備小禮物回贈，現場互動熱烈。

韓國粉絲寵壞施柏宇！BLACKPINK應援禮浪漫爆棚。（施柏宇工作室提供）

《夏日最後的祕密》讓施柏宇再次體會「初戀悸動」。談到角色，他認為《想見你》中的莫俊傑與顏立堯都和自己有幾分相似，演來格外投入。他也期待挑戰更多不同角色：「真的不設限！只要劇本夠好，不管是醫生、警察，或是性格古怪的罪犯，都會很有挑戰性。」

施柏宇韓國甜認「初戀悸動」，想挑戰性格反差大一點的角色。（施柏宇工作室提供）

今年施伯宇將以高雄電影節大使身份出席開幕，還預告：「也許會偷偷跑去看片，給大家驚喜！」同時透露「之後會有新作品，但先保密，一定會給觀眾滿滿的驚喜。」

談到此行最感動的收穫，施柏宇說：「除了美食之外，當然就是和韓國觀眾見面！謝謝這次機會可以跟大家見面，馬上就會有繼續演出新作品的源源動力。」他也笑稱每次到韓國一定要吃美食，「很歡迎大家跟我在餐廳巧遇。」

至於韓文程度，施柏宇謙虛表示：「基本的自我介紹跟一些日常用語沒問題，其實都是看韓劇學的。這次出發宣傳前有再特別做點功課，試著自己開個話題，但可能就只能起個頭。」

最後，施柏宇也再次向韓國觀眾推薦新片：「希望大家可以用回到過去的心情來看，喚起學生時期的記憶，重新經歷那份純粹與熱愛，說不定還能彌補當時的一些遺憾。」

