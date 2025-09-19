晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓國首映失控！施柏宇《夏日最後的祕密》尖叫聲壓過主持人

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕繼《想見你》後，施柏宇再度以新作登上韓國大銀幕，《夏日最後的祕密》於 9 月正式上映。他坦言聽到消息時「興奮中帶點緊張」，因為已久未到韓國工作，他笑說：「很久沒和大家見面，真的很怕大家忘記我！」

首映當天現場尖叫聲不斷，粉絲齊喊「柏宇是唯一選擇」，讓施柏宇深受感動，直呼：「謝謝大家，真的沒有忘記我。」雖然行程緊湊，他仍抽空享受美食，還親手煮「馬鈴薯排骨湯」請團隊品嚐，展現暖心一面，讓同事笑稱「這才是真男友力」。

施柏宇親自煮起「馬鈴薯排骨湯」幫同事服務展現「男友力」。（施柏宇工作室提供）施柏宇親自煮起「馬鈴薯排骨湯」幫同事服務展現「男友力」。（施柏宇工作室提供）

談到與韓國粉絲的互動，施伯宇直呼「太難忘！」他分享收到粉絲準備的 BLACKPINK 限量週邊，興奮到「想立刻拆開看是什麼」。更有粉絲自發點亮手機燈光合照，現場化為浪漫「星光海」，讓他感嘆「比電影場景還要漂亮」。他也說：「韓國粉絲不只熱情，還很貼心，甚至有人用中文跟我告白，真的太暖心了！」他特別準備小禮物回贈，現場互動熱烈。

韓國粉絲寵壞施柏宇！BLACKPINK應援禮浪漫爆棚。（施柏宇工作室提供）韓國粉絲寵壞施柏宇！BLACKPINK應援禮浪漫爆棚。（施柏宇工作室提供）

《夏日最後的祕密》讓施柏宇再次體會「初戀悸動」。談到角色，他認為《想見你》中的莫俊傑與顏立堯都和自己有幾分相似，演來格外投入。他也期待挑戰更多不同角色：「真的不設限！只要劇本夠好，不管是醫生、警察，或是性格古怪的罪犯，都會很有挑戰性。」

施柏宇韓國甜認「初戀悸動」，想挑戰性格反差大一點的角色。（施柏宇工作室提供）施柏宇韓國甜認「初戀悸動」，想挑戰性格反差大一點的角色。（施柏宇工作室提供）

今年施伯宇將以高雄電影節大使身份出席開幕，還預告：「也許會偷偷跑去看片，給大家驚喜！」同時透露「之後會有新作品，但先保密，一定會給觀眾滿滿的驚喜。」

談到此行最感動的收穫，施柏宇說：「除了美食之外，當然就是和韓國觀眾見面！謝謝這次機會可以跟大家見面，馬上就會有繼續演出新作品的源源動力。」他也笑稱每次到韓國一定要吃美食，「很歡迎大家跟我在餐廳巧遇。」

至於韓文程度，施柏宇謙虛表示：「基本的自我介紹跟一些日常用語沒問題，其實都是看韓劇學的。這次出發宣傳前有再特別做點功課，試著自己開個話題，但可能就只能起個頭。」

最後，施柏宇也再次向韓國觀眾推薦新片：「希望大家可以用回到過去的心情來看，喚起學生時期的記憶，重新經歷那份純粹與熱愛，說不定還能彌補當時的一些遺憾。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中