晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

奇異博士飆戲影后笑彈連發 花絮笑料「金」認證

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕「婚」場現形記警世喜劇《沒好婚姻》集合「奇異博士」班尼迪克康柏拜區和影后奧莉薇雅克爾曼飆戲，笑彈連發！近期再度公開最新幕後花絮，笑料「金」認證，幕前已經很爆笑，未料幕後更搞笑！

班尼迪克康柏拜區（左）和影后奧莉薇雅克爾曼在《沒好婚姻》搞笑飆戲。（探照燈影業）班尼迪克康柏拜區（左）和影后奧莉薇雅克爾曼在《沒好婚姻》搞笑飆戲。（探照燈影業）

班尼迪克康柏拜區在片中一展身為奇異博士以外的迥異「搞笑超能力」，影后奧莉薇雅克爾曼也展現大銀幕上難得一見的搞笑功力，逞兇耍賤不計形象樣樣來。

最新幕後花絮笑料獲得「金」認證，同片演員也大讚兩人：「會帶你進入各種千奇百怪的感情微妙狀態！」班尼迪克康柏拜區則發誓從沒看過這麼好笑的劇本。金球獎戲王安迪山伯格也背書說：「全體卡司都火力全開演出！」更說：「這片真的有夠瘋！」

金球獎戲王安迪山伯格（左）也掛保證《沒好婚姻》真的有夠瘋。（探照燈影業）金球獎戲王安迪山伯格（左）也掛保證《沒好婚姻》真的有夠瘋。（探照燈影業）

外媒對該片也是好評如潮：「觀眾會想他們快分卻又想他們復合，這點令人五體投地！」、「班尼迪克康柏拜區和奧莉薇雅克爾曼讓笑點好笑幾百倍！」「一部關於愛情、婚姻和人生告急的生龍活虎喜劇！」《沒好婚姻》將於9月26日正式在台上映。

《沒好婚姻》爆笑幕後花絮：

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中