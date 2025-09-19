奇異博士飆戲影后笑彈連發 花絮笑料「金」認證

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕「婚」場現形記警世喜劇《沒好婚姻》集合「奇異博士」班尼迪克康柏拜區和影后奧莉薇雅克爾曼飆戲，笑彈連發！近期再度公開最新幕後花絮，笑料「金」認證，幕前已經很爆笑，未料幕後更搞笑！

班尼迪克康柏拜區（左）和影后奧莉薇雅克爾曼在《沒好婚姻》搞笑飆戲。（探照燈影業）

班尼迪克康柏拜區在片中一展身為奇異博士以外的迥異「搞笑超能力」，影后奧莉薇雅克爾曼也展現大銀幕上難得一見的搞笑功力，逞兇耍賤不計形象樣樣來。

最新幕後花絮笑料獲得「金」認證，同片演員也大讚兩人：「會帶你進入各種千奇百怪的感情微妙狀態！」班尼迪克康柏拜區則發誓從沒看過這麼好笑的劇本。金球獎戲王安迪山伯格也背書說：「全體卡司都火力全開演出！」更說：「這片真的有夠瘋！」

金球獎戲王安迪山伯格（左）也掛保證《沒好婚姻》真的有夠瘋。（探照燈影業）

外媒對該片也是好評如潮：「觀眾會想他們快分卻又想他們復合，這點令人五體投地！」、「班尼迪克康柏拜區和奧莉薇雅克爾曼讓笑點好笑幾百倍！」「一部關於愛情、婚姻和人生告急的生龍活虎喜劇！」《沒好婚姻》將於9月26日正式在台上映。

《沒好婚姻》爆笑幕後花絮：

