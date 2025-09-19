晴時多雲

謝和弦前妻Keanna獲不起訴！陳緗妮怒斥4年造謠「自清從未吸毒」

〔記者邱奕欽／台北報導〕謝和弦前妻「Keanna」戴一軒去年參加節目時，爆料謝和弦曾「偷吃至少20人」，甚至影射現任妻子陳緗妮吸毒。謝和弦與陳緗妮隨後以加重誹謗罪對Keanna等3人提告，不過台北地檢署調查後認定，相關言論屬於針對公眾人物的評論，未逾越適當評論範圍，予以3人不起訴處分。對此，陳緗妮昨（18日）深夜再度發聲，態度強硬。

謝和弦前妻「Keanna」（右）先前上節目爆料謝和弦（左圖左）與陳緗妮（左圖右）。（組合照，翻攝自臉書、IG）謝和弦前妻「Keanna」（右）先前上節目爆料謝和弦（左圖左）與陳緗妮（左圖右）。（組合照，翻攝自臉書、IG）

陳緗妮透過聲明強調「我從來沒有吸毒，所有內容與猜測都是子虛烏有，絕非事實！」她直指外界轉載不實報導，讓她被誤貼上「吸毒」標籤，對自己與家人造成嚴重影響。不僅如此，陳緗妮更痛斥，若有人長達4年持續造謠，甚至透過節目媒體公開指名道姓、放上照片，「這難道不是惡意使人名譽受損？」

陳緗妮感嘆，不實謠言不僅衝擊個人名譽，更讓社會大眾被誤導，「大眾現在看到的是我吸毒的標籤」，身為2個孩子的母親以及公司的負責人，她強調必須以身作則，卻因為謠言被迫承擔極大壓力，「這亂象真的令我非常心痛！」

陳緗妮釋出聲明自清。（翻攝自臉書）陳緗妮釋出聲明自清。（翻攝自臉書）

最後，陳緗妮懇請外界給予私人空間，並再度譴責「不善良、憑空編造故事的亂象」，呼籲媒體與輿論在傳播前必須謹慎，避免讓子虛烏有的言論持續傷害無辜當事人。雖然全文為指名道姓，但網友們及粉絲紛紛解讀為，陳緗妮的此番言論將矛頭對準Keanna，風波依舊未歇。

