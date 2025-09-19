被郭富城說「演出沒有感動我」！星二代對戲影帝壓力超大

郭富城（右）和許恩怡在《無名指》上演動人的父女情。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕香港暖心電影《無名指》集合金馬影帝郭富城、星二代許恩怡、影后鮑起靜、梁詠琪等人共同演出，描述罕見疾病家庭的悲歡。郭富城和許恩怡在片中上演動人的父女情，許恩怡表示郭富城在演技上給了她很多幫助，一場重頭戲的演出，郭富城直接告訴她：「你沒有感動到我。」讓她嚇了一跳有如震撼教育。

影帝郭富城、影后鮑起靜與新人許恩怡同扮一家人，許恩怡表示一次和兩位演技派大前輩合作，收穫頗豐。她說：「鮑姐是個很即興的演員，而我是小心奕奕，想要100%照劇本來，但她每一次拍都會換一點不同的方式去表現，對起戲來好有新鮮感，激發我也加入了即興的表現，可以更放開來、更加自然投入的去演出，真的幫了我好大的忙。」

郭富城既嚴厲又暖心，許恩怡和他合作《無名指》受益良多。（華映提供）

而郭富城則是和許恩怡有多場情緒極大的重頭戲，許恩怡現場觀察郭富城總是在全力準備演出，「他台詞背得好熟，在現場仍不停練習用不同的方式、語氣、節奏去表達，而且可以立刻入戲。」

許恩怡透露和郭富城對戲的壓力很大，但是好的方向，讓她知道要準備的更充份，「他讓我學到在現場千萬不要害羞，等戲時就可以不停練習，演員一上場就是要好好演戲的。」

郭富城（右）和許恩怡在《無名指》飾演父女。（華映提供）

拍到一場在圖書館平實但動人的戲時，郭富城則是讓許恩怡感受到震撼教育，劇情需要許恩怡向背對她睡著的郭富城講心底話，許恩怡講了幾次後，郭富城坦白直接的告訴她：「你的演出情感不夠，感動不了我。」讓她嚇一大跳，很緊張一直想要怎麼辦。

她說郭富城當下指導她換個方式演出，「他教我可以輕輕說或是慢慢說，讓我用不同方式去試。」果然讓動人的程度更加分，「真的很感謝他願意花時間陪我去嘗試，讓我更進步，一定有壓力但真的好謝謝他。」

嚴厲歸嚴厲，許恩怡透露郭富城也有輕鬆的一面，平日愛跳舞唱歌的她在現場收斂起活潑性格，因收音的機器會發出叮叮聲，讓她很想跟著節奏跳舞，但在大前輩面前她不敢跳起來，拍攝時久了，她發現郭富城也會跟著叮叮聲跳舞，「原來他也是很活潑和幽默的。」

而郭富城給許恩怡強烈「爸爸感」是來自他平日對兩個寶貝女兒的態度，「他聊天的話題多半是女兒，只要休息時間長就會和女兒通話，都笑咪咪的和女兒講電影，那時就會覺得他真的是個很疼小孩的爸爸喔！」《無名指》今天（19日）在台上映。

