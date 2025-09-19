晴時多雲

娛樂 最新消息

《吉米夜現場》停播川普表態叫好！狠酸金莫被炒全因「收視率太差」

吉米金莫主持的《吉米夜現場》無限期停播。（美聯社）吉米金莫主持的《吉米夜現場》無限期停播。（美聯社）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕美國總統川普正在進行訪英國行程，在倫敦與英國首相施凱爾一同召開的記者會上，再次對美國廣播公司（ABC）將知名主持人吉米金莫主持的深夜脫口秀《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live!）無限期停播的震撼決定表態叫好。

《吉米夜現場》被ABC無限期停播的主因，是因為吉米金莫針對知名保守派評論員查理柯克遭槍擊事件發表的言論，直接明示整起事件是保守派的自導自演，諷刺槍手可能是川普的支持者。

美國總統川普在英國的記者會上被問到，美國或英國哪一方對「言論自由」保護更好，以及他若自稱支持言論自由，為何還支持停掉吉米金莫的節目，川普回應，吉米金莫被炒主要是因為「收視率太差」。

川普接著酸說：「吉米金莫不是一個有才華的人，他的收視率非常糟糕，早該被開除了。所以，你可以說這是不是言論自由，但他被炒就是因為沒才華。」他更補充，吉米金莫曾經對一位名叫查理柯克的紳士「說了非常可怕的話」。

其實在《吉米夜現場》喊卡的消息傳出不久後，川普就在社群上寫道：「美國的好消息：收視低迷的《吉米夜現場》被取消了。」他並稱讚ABC「終於鼓起勇氣做了該做的事。金莫一點才華都沒有，收視甚至比史蒂芬柯貝爾還糟，若這還可能的話。現在剩下吉米（法隆）和賽斯（梅爾），這兩個徹底的魯蛇，在假新聞NBC，那裡的收視也很糟。動手吧NBC！」

