娛樂 最新消息

（專題）《吉米夜現場》被喊停掀娛樂圈震撼彈 言論自由何去何從？

吉米金莫（左起）、史蒂芬柯貝爾的脫口秀都將陸續喊停，吉米法隆也許更要注意甚至少提政治玩笑。（美聯社，組合圖）吉米金莫（左起）、史蒂芬柯貝爾的脫口秀都將陸續喊停，吉米法隆也許更要注意甚至少提政治玩笑。（美聯社，組合圖）

〔記者許世穎／專題報導〕迪士尼旗下的美國廣播公司（ABC），於當地時間17日宣布，由知名主持人吉米金莫主持的深夜脫口秀《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live!）將無限期停播，為歐美娛樂圈投下震撼彈，全因吉米金莫不是一般員工，而是可稱為ABC的門面人物，尤其他過去曾因「涉入政治」為節目迎來掌聲，如今卻因政治而地位不保。

事件起因是吉米金莫於週一（15日）的節目獨白中，針對知名保守派評論員查理柯克遭槍擊事件發表的言論，直接明示整起事件是保守派的自導自演，諷刺槍手可能是川普的支持者。他更對嫌疑槍手：22歲猶他州男子泰勒羅賓森──以及「MAGA 幫」的言行發表評論，保守派評論者隨即群起批評。他指出這些人「試圖將殺害查理柯克的年輕人描繪成除了他們自己人以外的任何樣子」。

吉米金莫曾多次主持大型典禮，節目卻被ABC說砍掉就砍掉。（美聯社）吉米金莫曾多次主持大型典禮，節目卻被ABC說砍掉就砍掉。（美聯社）

就在《吉米夜現場》被ABC宣布無限期停播的同日早晨，《紐約時報》藝術版還在推特上發布他們的「深夜最佳笑點」，早報選出的橋段來自國家廣播公司（NBC）的吉米法隆，他在節目中調侃美國總統川普訪問英國，說川普必須在午夜前回家，不然他的馬車可能會變回南瓜。

這或許就是如今僅存的「安全政治幽默」，以調侃政治的笑點，卻不冒任何風險、不說實質內容。正如他所開玩笑的「搭馬車的川普」一樣，吉米法隆近來也成了「灰姑娘式」角色。川普的首次任期，他因為不像吉米金莫或哥倫比亞廣播公司（CBS）的史蒂芬柯貝爾勇於政治表態，地位明顯下滑。

巧合的是，史蒂芬柯貝爾的收視冠軍節目《柯貝爾深夜秀》（The Late Show with Stephen Colbert）日前也被CBS宣布，因財務問題決定將節目於2026年5月停播───事情就發生在史蒂芬柯貝爾批評CBS母公司派拉蒙以1600萬美金（約台幣4.81億元）與總統川普和解是「鉅額賄款」之後，當時演藝圈不少喜劇演員、主持人都力挺史蒂芬柯貝爾，抨擊這根本是因為政治壓力。

《柯貝爾深夜秀》近年穩居深夜綜藝收視榜首，但年度虧損金額估計高達4000萬美金（約台幣12.04億元），正巧派拉蒙近期與美國總統川普達成的1600萬美金的和解金，柯貝爾在節目中諷刺：「這些錢用在哪了？喔，對，和川普和解。」

史蒂芬柯貝爾更在宣布將停播後於節目開場獨白中繼續開砲，說CBS每季花費高達1億美金（約台幣30.11億元），仍以財務為由終止節目，令人難以理解：「這會是單純的財務決定嗎？」結果《柯貝爾深夜秀》更在美國時間14日晚間頒發的第77屆艾美獎再奪「最佳脫口秀」，讓CBS的決定更加諷刺。

史蒂芬柯貝爾主持的《柯貝爾深夜秀》今年再奪艾美獎。（美聯社）史蒂芬柯貝爾主持的《柯貝爾深夜秀》今年再奪艾美獎。（美聯社）

而在吉米金莫週一的獨白裡，他談到保守派講者查理柯克遇刺事件，嘲諷川普下令全美降半旗，並提到嫌犯泰勒羅賓森的政治立場。此案仍在發展中，過早下定論或許顯得輕率（imprudent）。但他用「輕率」並不構成什麼罪，事實上，「輕率」往往是偉大喜劇的泉源，至少在一個把言論自由視為基本權利與美德的社會裡應該如此。然而，這一切如今看來已不復存在。

這些陸續發生的停播事件，也代表著威脅與權力政治再度侵蝕了美國憲法保障的言論自由傳統，將美國推向陌生的境地。目前看來，吉米法隆可能成為美國三大電視網ABC、NBC、CBS深夜檔脫口秀唯一倖存者，這也讓2017年川普首任任期掀起的抵制時期被認為「不合時宜」的他處於一個尷尬甚至難堪的位置，至少會被認為是「官媒版」深夜秀。

吉米法隆處於一個尷尬甚至難堪的位置，節目更可能被視為官媒版深夜秀。（美聯社）吉米法隆處於一個尷尬甚至難堪的位置，節目更可能被視為官媒版深夜秀。（美聯社）

吉米法隆如今卻正好成為最佳人選，因為在此時，發聲的代價大到不值得冒險，這正是川普政府文化政治策略的實際效果，吉米金莫和史蒂芬柯貝爾雖未因「思想罪」入獄，但卻成為震懾娛樂圈同業、乃至所有觀眾的警示案例：「不跟隨的人就會被迫歸隊，否則代價將使生活與生計難以為繼。」

直到最近之前，美國社會的普遍認知是「若不喜歡某段言論，觀眾有無限選擇」，最簡單的就是轉台，或與廣告商交涉、寫評論、用反駁鞏固自己觀點。但如今，只因一次以不到2個百分點普選票差距贏得的選舉，批評當權者幾乎等同非法，只差未被冠上這個詞。

外媒《綜藝》也提出「那電視的未來呢？」的疑問，直說很難想像CBS與ABC未來空出的深夜時段會改由右翼節目取代，更可能的情況是，這些時段將空置，作為警告，提醒所有喜劇演員冒犯領袖「不值得」。

而最後留下的，就只剩下吉米法隆談「馬車變南瓜」的笑話，這個笑話或許遠比他自己意識到的更有意義，因為灰姑娘未必知道自己有多幸運，但習以為常的東西，例如言論自由，可能就在午夜鐘聲響起時瞬間消失。

