娛樂 最新消息

張家寧自勉「事實被扭曲我必須站出來」慘遭網友圍剿噴爆

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」前成員張家寧，因群海娛樂遭檢方以業務侵占、背信及逃漏稅罪名起訴，一舉一動備受關注。張家寧17日出庭後於深夜首度吐露心境，翌日再度自勉喊話「當事實被扭曲我必須要站出來」，沒想到卻慘遭網友圍剿噴爆，留言區一片撻伐。

張家寧（左）未經Andy同意擅自更改YouTube頻道密碼，涉妨害電腦使用罪。（組合照，翻攝自YouTube）張家寧（左）未經Andy同意擅自更改YouTube頻道密碼，涉妨害電腦使用罪。（組合照，翻攝自YouTube）

張家寧昨（18日）在社群中強調，感謝粉絲的支持，「你們是我最大的動力，持續生活、持續燃燒，我會更努力！」並喊出「一起讓事實為力量！」試圖以正面態度回應外界質疑，然而她的發文並未獲得同情，反而點燃更大爭議。

張家寧的貼文曝光後，大量網友灌入留言區毫不留情開酸，「完全在避重就輕，根本欲蓋彌彰」、「你的所謂真相一點價值都沒有」、「拍些實際的影片比這種模糊焦點的東西還要好吧！」還有人怒嗆「自己賺錢後才知道錢有多難賺了吧？」字字犀利。

不僅如此，更有網友質疑張家寧屢次上傳舊片，紛紛群起痛批「一樣的東西還在po，是在丐流量嗎？」整體風向幾乎一面倒。外界認為，在檢調尚未釐清案件真相之前，張家寧這種「香水玫瑰式發言」恐怕只會加深爭議，難以扭轉輿論。

點圖放大header
點圖放大body

