晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

927萬粉女歌手「拒當完美女神」 舉手秀腋毛...認了「臉有凹陷」

井迪在抖音平台擁有927萬粉絲關注。（翻攝自微博）井迪在抖音平台擁有927萬粉絲關注。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕中國女歌手井迪曾與弟弟井朧合唱古裝劇《蒼蘭訣》插曲《彼岸》，她經常透過抖音分享音樂作品，吸引927萬粉絲關注。近日她在直播與粉絲互動時，直接在鏡頭前大方展示自己的腋毛，舉動意外獲得不少人稱讚。

井迪在直播中鼓勵粉絲「做自己」，不要因迎合外界審美而感到焦慮，她以自身為例，自嘲：「我也沒那麼好看，長得也不是什麼標準大美女，也不是那麼好看，臉也沒那麼緊、有點方、有點塌、有點小凹陷，（眼睛）也一單一雙。」

井迪在直播中舉手秀腋毛。（翻攝自微博）井迪在直播中舉手秀腋毛。（翻攝自微博）

井迪鼓勵粉絲要有自信。（翻攝自微博）井迪鼓勵粉絲要有自信。（翻攝自微博）

井迪鼓勵粉絲與其糾結外貌，不如讓自己變得更優秀，。（翻攝自微博）井迪鼓勵粉絲與其糾結外貌，不如讓自己變得更優秀，。（翻攝自微博）

井迪強調，與其糾結外貌，不如讓自己變得更優秀，「既然你喜歡我，我就有這股勁，我會頂著這股勁一直堅持下去。你喜歡我，也可以跟隨我的腳步，一起變好」，接著她舉起手展示腋毛，坦言：「我也有點小腋毛、小鬍子，姐妹們，這不是自卑，而是我們的自信，每個女孩、男孩都是獨一無二的。這個世界只有一個井迪，也只有一個你。」她認為真正的美來自於自信。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中