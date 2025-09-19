927萬粉女歌手「拒當完美女神」 舉手秀腋毛...認了「臉有凹陷」

井迪在抖音平台擁有927萬粉絲關注。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕中國女歌手井迪曾與弟弟井朧合唱古裝劇《蒼蘭訣》插曲《彼岸》，她經常透過抖音分享音樂作品，吸引927萬粉絲關注。近日她在直播與粉絲互動時，直接在鏡頭前大方展示自己的腋毛，舉動意外獲得不少人稱讚。

井迪在直播中鼓勵粉絲「做自己」，不要因迎合外界審美而感到焦慮，她以自身為例，自嘲：「我也沒那麼好看，長得也不是什麼標準大美女，也不是那麼好看，臉也沒那麼緊、有點方、有點塌、有點小凹陷，（眼睛）也一單一雙。」

請繼續往下閱讀...

井迪在直播中舉手秀腋毛。（翻攝自微博）

井迪鼓勵粉絲要有自信。（翻攝自微博）

井迪鼓勵粉絲與其糾結外貌，不如讓自己變得更優秀，。（翻攝自微博）

井迪強調，與其糾結外貌，不如讓自己變得更優秀，「既然你喜歡我，我就有這股勁，我會頂著這股勁一直堅持下去。你喜歡我，也可以跟隨我的腳步，一起變好」，接著她舉起手展示腋毛，坦言：「我也有點小腋毛、小鬍子，姐妹們，這不是自卑，而是我們的自信，每個女孩、男孩都是獨一無二的。這個世界只有一個井迪，也只有一個你。」她認為真正的美來自於自信。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法