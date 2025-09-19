王一博出道11週年台粉狂寵 《熱烈》包場應援炸裂

〔記者鍾志均／台北報導〕中國男星王一博主演熱血電影《熱烈》將在台上映，為慶祝王一博9月15日出道11週年，台灣粉絲展現超凡應援力，不僅提前盛大包場，還陸續規劃未來活動，足見他的超高人氣與鐵粉們的凝聚力。

王一博舞技與演技備受觀眾肯定，成為主演《熱烈》的不二人選。（鴻聯國際提供）

王一博粉絲不容小覷，《熱烈》於15日中午開放首波預售票，在短短10分鐘內宣布售罄，為此，片商緊急宣布今（19）中午12點，在博客來售票網加開第二波「書籤蒐藏預售票」，預計再次引發搶購大戰。

黃渤（右）與王一博在《熱烈》首次合作，飾演互相扶持的師徒關係。（鴻聯國際提供）

《熱烈》昨釋出終極預告，王一博飾演的追夢少年「陳爍」縱使深陷現實泥淖，內心想跳街舞的動力從沒消失過，由黃渤飾演的舞團教練「丁雷」，無意間發掘他這塊璞玉，給予他登上街舞夢想舞台的機會。

令人期待的是，王一博在片中將精湛的街舞實力與角色完美融合，導演大鵬也忍不住稱讚：「當我詢問身邊的年輕人該找誰飾演『陳爍』這個角色？所有答案都是『王一博』，沒有別人。」《熱烈》於9月26日在台上映。

