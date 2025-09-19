車勝元「帥過頭」拍片遭吐槽！《徵人啟弒》幕後花絮笑翻

車勝元在《徵人啟弒》因姿勢太帥，慘遭導演吐槽。（龍祥電影提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國名導朴贊郁全新力作《徵人啟弒》以荒謬黑色幽默元素，在國際影展上捷報頻傳，於第50屆多倫多影展勇奪首屆「國際觀眾票選獎」，被譽為「今年必看話題之作」。

片商釋出幕後花絮，揭露《徵人啟弒》海報拍攝現場的趣味時刻。花絮中不僅邀請觀眾挑戰「尋找藏在海報中的角色」，也讓人一窺演員們拍攝過程的真實互動。

當中李炳憲與孫藝真飾演的夫妻散發自然默契，既有甜蜜也帶點害羞，不同角色的出場設計，也呼應海報主視覺「枝葉間藏著秘密」的暗黑氛圍。

《徵人啟弒》獲多倫多影展「國際觀眾票選獎」。（龍祥電影提供）

當中最吸睛的片段莫過於資深男神車勝元飾演的「時造」登場，由於拍攝時「帥氣程度超標」，竟被朴贊郁當眾打趣指導：「希望不要那麼帥！」引發全場笑聲。

國際各大媒體與影評人一致給予《徵人啟弒》高度肯定；截至目前，爛番茄網站維持 100% 專業影評人新鮮好評，盛讚本片兼具黑色幽默與深刻批判；在以嚴苛著稱的網站Metacritic上更獲得87分的高分讚賞；IMDb也獲得8.2的亮眼評價。《徵人啟弒》10月9日全台上映。

