晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林志玲真情發文！同框兩大明星自嘲「愛開美肌」

林志玲（左起）曬出和《最親愛的陌生人》導演真利子哲也、西島秀俊、桂綸鎂的合照。（翻攝自IG）林志玲（左起）曬出和《最親愛的陌生人》導演真利子哲也、西島秀俊、桂綸鎂的合照。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／台北報導〕台日合作電影《最親愛的陌生人》率先在日本上映，林志玲日前受邀參加首映，在IG曬出和導演真利子哲也、西島秀俊、桂綸鎂的自拍照，大讚兩位主角的表演令人感動。

林志玲在IG貼心用中英文寫下感言，提到「最棒的小鎂和西島，謝謝你們的邀請！ 你們的表演太令人感動了！」表示每段關係都存在某些秘密，「但是只要有一點點的愛，都還能夠試著築起一道有光芒的牆。」文末不忘hashtag導演真利子哲也和「真的好喜歡開美肌」，展現志玲姐姐的俏皮。

《最親愛的陌生人》導演真利子哲也（左起）、西島秀俊、桂綸鎂在釜山影展受到觀眾熱烈歡迎。（甲上提供）《最親愛的陌生人》導演真利子哲也（左起）、西島秀俊、桂綸鎂在釜山影展受到觀眾熱烈歡迎。（甲上提供）

《最親愛的陌生人》昨在釜山影展放映，導演真利子哲也與西島秀俊出席映後，全場觀眾沉浸在強烈的情緒氛圍中，掌聲不斷。

桂綸鎂盛讚搭檔西島秀俊是「非常溫暖的前輩」，透露他在媒體訪問場合中總會細心照顧，讓她能安心投入。

在電影《最親愛的陌生人》中，西島秀俊飾演日本籍父親「賢治」，桂綸鎂飾演華裔美籍母親「Jane」，夫妻倆與年幼兒子在紐約過著平凡幸福的小家庭生活。然而，一場突如其來的綁架事件，無情擊碎了他們的日常。

當摯愛的孩子消失，夫妻二人陷入徹底的恐懼與崩潰，從相互依靠走向質疑與責備，愛情與親情逐漸被推至極限邊緣。

《最親愛的陌生人》探討「陌生與親近」的微妙邊界，也展現亞洲電影在全球市場上的多元合作能量，電影將於2026年在台正式上映。

在 Instagram 查看這則貼文

林志玲chiling（@chiling.lin）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中