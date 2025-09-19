林志玲真情發文！同框兩大明星自嘲「愛開美肌」

林志玲（左起）曬出和《最親愛的陌生人》導演真利子哲也、西島秀俊、桂綸鎂的合照。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／台北報導〕台日合作電影《最親愛的陌生人》率先在日本上映，林志玲日前受邀參加首映，在IG曬出和導演真利子哲也、西島秀俊、桂綸鎂的自拍照，大讚兩位主角的表演令人感動。

林志玲在IG貼心用中英文寫下感言，提到「最棒的小鎂和西島，謝謝你們的邀請！ 你們的表演太令人感動了！」表示每段關係都存在某些秘密，「但是只要有一點點的愛，都還能夠試著築起一道有光芒的牆。」文末不忘hashtag導演真利子哲也和「真的好喜歡開美肌」，展現志玲姐姐的俏皮。

《最親愛的陌生人》導演真利子哲也（左起）、西島秀俊、桂綸鎂在釜山影展受到觀眾熱烈歡迎。（甲上提供）

《最親愛的陌生人》昨在釜山影展放映，導演真利子哲也與西島秀俊出席映後，全場觀眾沉浸在強烈的情緒氛圍中，掌聲不斷。

桂綸鎂盛讚搭檔西島秀俊是「非常溫暖的前輩」，透露他在媒體訪問場合中總會細心照顧，讓她能安心投入。

在電影《最親愛的陌生人》中，西島秀俊飾演日本籍父親「賢治」，桂綸鎂飾演華裔美籍母親「Jane」，夫妻倆與年幼兒子在紐約過著平凡幸福的小家庭生活。然而，一場突如其來的綁架事件，無情擊碎了他們的日常。

當摯愛的孩子消失，夫妻二人陷入徹底的恐懼與崩潰，從相互依靠走向質疑與責備，愛情與親情逐漸被推至極限邊緣。

《最親愛的陌生人》探討「陌生與親近」的微妙邊界，也展現亞洲電影在全球市場上的多元合作能量，電影將於2026年在台正式上映。

