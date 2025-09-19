晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）林逸欣「被斷金援」痛斬半年初戀 爸爸「1句話」讓人噴淚

林逸欣。（記者胡舜翔攝）林逸欣。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／專訪〕林逸欣近日在音樂劇《腦內失控的iTunes》中，詮釋一名失業又被雷劈的倒霉女孩。戲外，她婚禮播放的童年影片曾感動萬人，她也提到科技業老公Tony是第一個她帶回家見爸媽的男生，當時爸媽「出奇招」，讓Tony至今仍無法忘懷當時兵敗如山倒的哀傷，甚至還對朋友稱那是他「人生壓力最大的時刻」。

她剛認識Tony2週，2人還在曖昧期，恰巧她要回台南過母親節，順口問了對方要不要去，沒想到Tony一口答應，成了她第一個帶回家的男生，也讓爸媽又緊張了。她笑說家人根本不愛吃生食，卻為了Tony找了家高級日本料理，訂了個隱私性極高的包廂。

林逸欣。（記者胡舜翔攝）林逸欣。（記者胡舜翔攝）

爸媽一開始先循序漸進問他家庭背景、學歷、有沒有去夜店過之類的基本題，後來愛猜燈謎的林爸爸竟開始考Tony謎語，讓在國外求學、長大的Tony有些招架不住，接著全家開始玩起成語接龍，林逸欣笑說：「Tony不熟成語，一個都接不上來，爸媽送我們去搭高鐵的路上還在玩！」

她說Tony至今仍無法忘懷當時兵敗如山倒的哀傷，甚至還對朋友稱那是他「人生壓力最大的時刻」。好在Tony現在和林逸欣的爸爸開發出麻將這個新的共同興趣，如今陪她回台南，毋需再上中文課，而是可以找牌咖一起摸兩圈。

而她從小就沒叛逆期，只有初出道一度因戀情惹來家庭風波。林逸欣剛出道時與張睿家短暫交往半年，沒有告知父母，卻因被拍到戀情，讓爸媽非常緊張。她回憶當時父母並非反對兩人交往，而是不希望她陷得太深。爸爸甚至語重心長地對她說：「怎麼可以為了一個陌生人，傷害最愛你的男生的心。」雖然聽來肉麻，但卻讓她立刻懸崖勒馬，痛斬這段初戀。

林逸欣。（記者胡舜翔攝）林逸欣。（記者胡舜翔攝）

她當時剛出道，經濟尚不穩定，爸媽特地給了一張信用卡副卡供她緊急使用。戀情曝光後，父母以為她因為「有錢」而任性揮霍、談戀愛，索性收回副卡。林逸欣立刻搭高鐵回家道歉並解釋，她記得爸媽對她說：「我們是第一次學著用父母的角色處理女兒的感情，不知道什麼方式才適合。」聽見父母的道歉，她反而更自責，覺得自己太過份。

林逸欣（右）和爸媽感情非常好。（翻攝自臉書）林逸欣（右）和爸媽感情非常好。（翻攝自臉書）

此外，這回是她二度巡演音樂劇《腦內失控的iTunes》，戲裡她因為被雷打到，走路同手同腳，但她笑說爸爸看完戲，以為她太緊張才會同手同腳，還模仿她走路姿態，可見一家人感情溫暖。《腦內失控的iTunes》將於10月3日到10月5日在台北城市舞台演出，購票請洽OPENTIX。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中