（專訪）林逸欣「被斷金援」痛斬半年初戀 爸爸「1句話」讓人噴淚

林逸欣。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／專訪〕林逸欣近日在音樂劇《腦內失控的iTunes》中，詮釋一名失業又被雷劈的倒霉女孩。戲外，她婚禮播放的童年影片曾感動萬人，她也提到科技業老公Tony是第一個她帶回家見爸媽的男生，當時爸媽「出奇招」，讓Tony至今仍無法忘懷當時兵敗如山倒的哀傷，甚至還對朋友稱那是他「人生壓力最大的時刻」。

她剛認識Tony2週，2人還在曖昧期，恰巧她要回台南過母親節，順口問了對方要不要去，沒想到Tony一口答應，成了她第一個帶回家的男生，也讓爸媽又緊張了。她笑說家人根本不愛吃生食，卻為了Tony找了家高級日本料理，訂了個隱私性極高的包廂。

林逸欣。（記者胡舜翔攝）

爸媽一開始先循序漸進問他家庭背景、學歷、有沒有去夜店過之類的基本題，後來愛猜燈謎的林爸爸竟開始考Tony謎語，讓在國外求學、長大的Tony有些招架不住，接著全家開始玩起成語接龍，林逸欣笑說：「Tony不熟成語，一個都接不上來，爸媽送我們去搭高鐵的路上還在玩！」

她說Tony至今仍無法忘懷當時兵敗如山倒的哀傷，甚至還對朋友稱那是他「人生壓力最大的時刻」。好在Tony現在和林逸欣的爸爸開發出麻將這個新的共同興趣，如今陪她回台南，毋需再上中文課，而是可以找牌咖一起摸兩圈。

而她從小就沒叛逆期，只有初出道一度因戀情惹來家庭風波。林逸欣剛出道時與張睿家短暫交往半年，沒有告知父母，卻因被拍到戀情，讓爸媽非常緊張。她回憶當時父母並非反對兩人交往，而是不希望她陷得太深。爸爸甚至語重心長地對她說：「怎麼可以為了一個陌生人，傷害最愛你的男生的心。」雖然聽來肉麻，但卻讓她立刻懸崖勒馬，痛斬這段初戀。

林逸欣。（記者胡舜翔攝）

她當時剛出道，經濟尚不穩定，爸媽特地給了一張信用卡副卡供她緊急使用。戀情曝光後，父母以為她因為「有錢」而任性揮霍、談戀愛，索性收回副卡。林逸欣立刻搭高鐵回家道歉並解釋，她記得爸媽對她說：「我們是第一次學著用父母的角色處理女兒的感情，不知道什麼方式才適合。」聽見父母的道歉，她反而更自責，覺得自己太過份。

林逸欣（右）和爸媽感情非常好。（翻攝自臉書）

此外，這回是她二度巡演音樂劇《腦內失控的iTunes》，戲裡她因為被雷打到，走路同手同腳，但她笑說爸爸看完戲，以為她太緊張才會同手同腳，還模仿她走路姿態，可見一家人感情溫暖。《腦內失控的iTunes》將於10月3日到10月5日在台北城市舞台演出，購票請洽OPENTIX。

