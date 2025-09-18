晴時多雲

娛樂 最新消息

曾爆在台遭迷姦患腎衰竭 大咖港星移居英國「沒錢吃飯」慘況曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕58歲港星王喜1998年在電視劇《烈火雄心》飾演消防隊長「駱天佑」，令人印象深刻。他近年淡出演藝圈，經常透過社群分享生活，2021年先移居英國，同年10月再移居台灣，近來又回到英國，卻面臨沒錢吃飯、得向當地友人求助的窘境，引起網友熱議。

王喜拍短片曝自己「沒錢吃飯」的慘況。（翻攝自Instagram）王喜拍短片曝自己「沒錢吃飯」的慘況。（翻攝自Instagram）

王喜前陣子自曝在台灣曾遭下藥性侵2次，醒來時不僅躺在排泄物中，身上皮膚也滿是傷痕，就醫後更發現罹患橫紋肌溶解症，並出現急性腎衰竭，一度被判定可能終身洗腎。近期返英後，他昨（17日）在社群以「是日慘劇」為題，分享自拍影片，還寫下：「Somebody help me」，透露自己嘗試同時將 iPhone 13 Pro 和 iPhone 7 Plus 升級系統，結果兩支手機綁定的付款功能全遭拒絕。

王喜火速搭車前往手機門市求助，卻得排隊等候5小時才有技師處理，期間因無法使用手機付款，加上唯一的一張英國信用卡也因「疑有可疑轉帳」遭停用，讓他不禁感嘆，自己成了沒手機、沒錢、連飯錢都沒有的人。

最後，王喜只好打電話向在英國唯一的朋友求救，無奈喊道：「今天是好有挑戰性的一天。」甚至還用高八度的聲音呼喊：「救命呀！」，讓人感受到他的無助。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

