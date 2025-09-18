晴時多雲

娛樂 最新消息

57歲沈玉琳為何罹血癌？醫師直指「臉部瘤」恐藏關聯

〔記者邱奕欽／台北報導〕57歲「荒謬大師」沈玉琳日前證實罹患俗稱血癌的白血病，轉院到台大醫院接受高強度化療與標靶治療，目前狀況穩定，甚至體重還增加3公斤。不過外界也好奇，沈玉琳在病發前3個月驗血全數過關，為何卻突然傳出罹癌？對此，血液腫瘤科醫師戴承正提出可能關聯，點名他過去臉上的腫瘤。

沈玉琳罹患白血病，現正治療中。（資料照，記者王文麟攝）沈玉琳罹患白血病，現正治療中。（資料照，記者王文麟攝）

戴承正在節目《新聞挖挖哇》分析，輻射線、有機溶劑曝露與基因異常，都是白血病的可能成因，他想起沈玉琳10多年前曾長過一顆很大的臉部腫瘤，若檢驗結果是「多發性神經纖維瘤」，就可能和白血病的發生有關，「應該不是單純的良性瘤，會復發的瘤比較像是跟基因有關的東西。」

戴承正進一步說明，像神經纖維瘤就是一種先天性基因異常所造成的疾病，患者可能有較高癌症風險，也提到另一種基因相關疾病「馬凡氏症候群」，特徵是身形瘦高、手長過膝，心臟或癌症問題發生率偏高，不過媒體人狄志為隨即表示「沈玉琳一定不是馬凡氏症候群，他沒有瘦高，也沒有手長過膝。」

事實上，沈玉琳19年前為了「改運」曾開刀切除陪伴10年的臉部粉瘤，但第一次手術失敗，第二次開刀時腫瘤已經腫大如貢丸。如今罹癌引發各種揣測，沈玉琳也特地發文闢謠，強調自己確診的是白血病，不是外傳的猛爆性肝炎或器官衰竭，並透露治療狀況良好，相信很快就能康復。

