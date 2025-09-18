開心開心開心 竹北吊車大王已擁4妻再添2個小老婆

竹北吊車大王胡漢龑迎2小老婆，開心地請來醒獅團。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕經常穿著一身東北大花，擁有4位嬌妻以及14名子女的「竹北吊車大王」胡漢龑的啟德機械起重工程股份有限公司，在機械運輸界位列亞洲前三名，年收可達30億元。不過今（18）日胡漢龑在社群發文，表示：開心，開心，開心。更為了公司添了兩位小老婆而歡欣鼓舞，甚至請來醒獅團熱鬧一下。

胡漢龑近期打造全新白宮總部。（翻攝自臉書）

近期胡漢龑剛成立新總部，並開放3天讓民眾參觀，今天他歡天喜地宣布又買下2新寵，原來是2200噸履帶吊車。兩新寵顏色相當亮眼，且體積龐大，就算穿著花俏顯眼的胡漢龑站在上頭也顯得渺小。

胡漢龑公布2200噸履帶吊車組好了，更開心的宣布9月27～29日民眾可免費參觀「重機械吊車展覽」並公開總部一樓讓民眾感受一下洛可可風格華麗裝飾與金色的力量。

胡漢龑以及新購入的兩輛履帶吊車。（翻攝自臉書）

對於2新寵的來臨，胡漢龑大喊：「大船入港囉」，並開心展示400噸與600噸吊車，準備從台中港開回天宏宮，讓大董事長瑤池金母加持後，在送至寶山白宮新總部組裝。在開箱新寵的影片中，胡漢龑也呼籲大家挽起袖子捐血，並表示捐血兩袋就送獨家特製雨傘。

胡漢龑站在吊車上眺望自己的吊車王國。（翻攝自臉書）

不少人以為胡漢龑是含著金湯匙出生的「富二代」，他則表示啟德機械起重工程是父親和他兩人一手打造的王國。胡漢龑表示，他從15歲起就跟著父親打拚，曾被電梯鐵板削傷臉部，額頭、鼻子、嘴巴也都經過嚴重撕裂傷，因此他始終感恩父親，並樂於與人分享。

