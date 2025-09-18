陳美鳳火大了！遭AI偽冒賣保養品 親揭「辨認詐騙1關鍵」

陳美鳳遭不肖人士利用AI冒名偽造肖像販賣商品。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台灣最美歐巴桑」陳美鳳今（18日）罕見動怒火大揭露不肖人士利用AI技術偽造她的外貌與聲音，冒名在網路販售保養品。面對粉絲在留言區詢問商品真偽，陳美鳳更親自回應「假貨詐騙喔！」並提醒廣告上的「簡體字」就是明顯陷阱。

粉絲在留言區詢問產品真偽，陳美鳳親自回應是詐騙，並點出關鍵是「簡體字」。（翻攝自臉書）

事件起因於網路上流傳多張廣告截圖，畫面中的「AI版陳美鳳」不僅神情酷似本人，聲音也幾可亂真，導致部分粉絲誤信。事件曝光後，有粉絲釋出產品的照片求證「這個是假貨嗎？我有買過，是真的嗎？」對此，陳美鳳當場回覆直接點破騙局。

陳美鳳呼籲粉絲們務必睜大眼睛，不要被詐騙廣告誤導，她霸氣護粉的舉動獲得大批網友支持，留言區一片力挺，「看到美鳳姐回應就安心了」、「簡體字陷阱說得太中肯」、「謝謝提醒，會多提醒長輩不要受騙。」

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

