網紅Ryu急徵剪輯師 網友強推Yuma本人3字親回應

YouTuber Ryu（左）與Yuma爆出雙不倫，今年1月兩人正式宣布離婚，各自經營個人頻道。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕原本在YouTuber頻道上以夫妻檔姿態出現的「RYUuu RV／學日文看日本」捧紅了Ryu與Yuma（本名：大江友麻），沒想到之後卻爆出雙不倫，今年1月兩人正式宣布離婚，各自經營個人頻道。近日Ryu公開發文徵剪輯師，沒想到網友建議他可以找前妻Yuma，釣出Ryu本人親自回應。

Ryu急徵剪輯師。（翻攝自臉書）

Ryu在徵才文當中，短短寫著「快垮了」，可見近期應瀕臨崩潰，他表示自己需要剪輯師，條件不求相關科系畢業或有多年經驗，僅要求上門徵才者必須「擅長ryu」。

發文一出，網友紛紛在底下留言，有些人真心推薦心目中的適合人選，不過有一位網友竟向他推薦前妻Yuma，原因是：「有看到一個風格還不錯的，好像是叫Yuma。」釣出Ryu本人親自在底下留言：「幹笑死」。

