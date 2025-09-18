晴時多雲

娛樂 最新消息

「國光女神」蘇心甯側面秀S曲線 轉正面讓人鼻血狂噴

國光女神「Lala」蘇心甯S曲線盡顯無遺。（翻攝自IG）國光女神「Lala」蘇心甯S曲線盡顯無遺。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕國光女神「Lala」蘇心甯今（18）在社群曬辣照，原本穿著細肩帶粉紅色背心搭配白色短褲的她，側面對著鏡頭雙手搭在高馬尾上，讓S曲線盡顯無遺已經讓人覺得非常火辣了。沒想到轉到正面來，只能用鼻血噴飛來形容驚豔的程度，因為胸前的領口是個大深V，乳房幾乎有一半露出來。

Lalu正面照超級兇猛。（翻攝自IG）Lalu正面照超級兇猛。（翻攝自IG）

原本以為Lala要分享的遊艇系列美照，無奈她的身材太火辣，讓人根本沒辦法專心看遊艇長什麼樣子。Lala上半身的背心不但貼合身形，而且兩側細肩帶，中央大挖空，和胸部恰好形成一個三角洲，看得人心臟怦怦跳。

Lala配了一段文字，透露自己的真實體重，她說從43公斤變成48公斤，可是手腳都還是瘦瘦的，問大家「胖了5公斤的人都長去哪裡惹」？

Lala說自己胖了5公斤，要大家猜猜胖到哪兒去了？（翻攝自IG）Lala說自己胖了5公斤，要大家猜猜胖到哪兒去了？（翻攝自IG）

