娛樂 最新消息

莊凱勛和「女兒」談情竟笑場！5度入圍金鐘卻缺席原因

《你的故事我的夢》今在排練場演出。（記者蕭方綺攝）《你的故事我的夢》今在排練場演出。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕莊凱勛、林雨宣和隋棠、曾少宗等人今排練舞台劇《你的故事我的夢》，該劇改編自瓊瑤小說，莊凱勛和林雨宣分別飾演《一簾幽夢》的費雲帆和汪紫菱，劇中是戀人，要說許多瓊瑤式浪漫台詞，如「你這個小傻瓜」等，但兩人過去曾演過父女，對戲常常笑場。莊凱勛笑說私下從沒對老婆說過這種話，「我如果這樣幹，我們應該就不會在一起。」

莊凱勛（左）和林雨宣搭檔合作《你的故事我的夢》。（記者蕭方綺攝）莊凱勛（左）和林雨宣搭檔合作《你的故事我的夢》。（記者蕭方綺攝）

林雨宣也說自己和莊凱勛老婆太熟，導致兩人一對到眼，她就手腳發麻，前期排練常忍不住發笑：「尤其是要說出好多次肉麻的『我愛你』，對我是一個全新的挑戰。」但她也強調專業氛圍讓自己很快就能進入角色。

湯志偉則誇莊凱勛演的費雲帆有股成熟魅力，原本想重新上演柴智屏擔任金鐘評審時，對於柯叔元的盛讚，要表達「你的成熟魅力讓熟女有股戀愛感」，他卻不小心口誤，把熟女講成「老女人」，當場站起來鞠躬致歉，導演郎祖筠立刻說：「看來今天標題是『 湯志偉不忍了，得罪一票老女人』。」

林雨宣在《你的故事我的夢》中，與莊凱勛有感情戲。（記者蕭方綺攝）林雨宣在《你的故事我的夢》中，與莊凱勛有感情戲。（記者蕭方綺攝）

此外，莊凱勛今年以《妮波自由式》入圍金鐘男配角獎。他得知消息時，正騎著20年老野狼機車在工地拍片，由於他今年有4部作品參賽，一開始還不知道是哪部入圍，直到確定是《妮波》時才開心大笑：「我飾演變裝皇后，角色很特別！」而今年是他第五次入圍金鐘獎，但他透露是第一次無法親臨現場，因典禮當天他要演出《你的故事我的夢》。

《你的故事我的夢》將於2025年10月17日至19日於台北表演藝術中心首演，12月13日移師高雄衛武營國家歌劇院登場，購票請洽寬宏藝術。

