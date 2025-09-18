釜日電影獎得獎名單》李炳憲笑納影帝4冠王 惠利抱兩獎成大黑馬

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國影帝李炳憲今年事業大豐收，他在今（18）晚頒發的「釜日電影獎」上以電影《終極對弈》4度奪下影帝，笑傲群雄；李炳憲開心表示兩年前第3次在這裡拿下男主角，這次是第4次了，大會是不是該...暗示應有豐厚報酬，全場爆出笑聲。

李炳憲4度奪下釜日電影獎影帝，十分風光。（翻攝自X）

李炳憲主演的《終極對弈》圍繞「圍棋」題材，他坦言原以為圍棋是枯燥乏味、一成不變的主題，「但一旦深入其中，會發現比賽過程充滿緊張，戲劇張力非常足夠。」

他繼續說：「兩年前我以電影《水泥烏托邦：末日浩劫》第3次在這裡封帝，大會說要給我一枚金牌當獎勵，現在是第4次拿獎，是不是...」隨後正經說：「拿獎已非常開心，有獎盃就已滿足。」

金高銀獲頒最佳女主角獎，因工作行程不克出席。（翻攝自X）

金高銀以《在熙的男，朋友》獲封最佳女主角，她因行程因素不克前來，透過影片表達得獎感言：「很遺憾無法出席，不過感謝評審給我這麼大的榮譽。」強調未來會繼續努力。

惠利拿下最佳新人女演員獎和人氣獎，嗨喊是幸運的一天。（翻攝自X）

人氣女星惠利以《FIGHTING！女孩們》獲頒最佳新人女演員獎，同時也是人氣獎得主；她開心說，「真是非常幸福的一天，希望透過電影帶給觀眾安慰，我辦到了。」

韓國「第34屆釜日電影獎」得獎名單：

最佳影片：《長孫》

最佳導演：黃炳國《野黨》

最佳男主角：李炳憲《終極對弈》

最佳女主角：金高銀《在熙的男，朋友》

最佳男配角：朴正民《戰，亂》

最佳女配角：楊姬瓊《晨靜之地》

最佳新導演：張丙基《夏天結束時》

最佳新人男演員：崔賢珍《夏天結束時》

最佳新人女演員：惠利《FIGHTING！女孩們》

最佳劇本：《晨靜之地》

最佳攝影：《哈爾濱》

最佳音樂：《異能5：死了一個超人以後》

最佳美術：《哈爾濱》

電影藝術獎：張東健

人氣獎：李浚赫、惠利

