《星光2》女歌手認後悔結婚 爆料嫩尪「拿菜刀狂砍」

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星安歆澐因參加《超級星光大道2》踏入演藝圈，並於2019年與小她16歲的亞運龍舟國手莊英杰結婚，育有1對兒女。近日安歆澐在節目中忍不住說出真心話，她認為老公酒後出現失控行為，讓她很後悔結婚。

安歆澐表示，莊英杰並不是一個能夠駕馭酒精的人，還非常坦白說，這集節目播出後兩人可能「就再見了」。安歆澐在最新一集的《單身行不行》說，莊英杰有一次選拔失利後情緒崩潰，竟然跑到廚房抓了一把菜刀，之後對著冰箱狂砍，把她嚇死了。為了不讓孩子看到這麼驚悚的一幕，安歆澐趕緊讓女兒把弟弟帶進房間，自己則不斷勸莊英杰冷靜下來。

安歆澐無奈透露，類似的情形還不只發生一次。先前，莊英傑也曾在情緒失控的時候揚言傷害自己，她非常恐懼，並指出，婚姻中難免會面臨親子或者夫妻之間的問題，但丈夫沒說出來，她也猜不到。

「因為他寧願不說出來，他說出來表達的方式，就是用這樣的方式」，安歆澐非常的無奈說，生完第二胎之後，她自己身受產後憂鬱苦惱，不過很努力將重心轉往孩子與工作，不希望自己的情緒影響到家人。後來安歆澐嘗試接受專業諮詢，找到了喘息與調適的方法。安歆澐也忍不住在節目內說後悔結婚，但談到孩子時安歆澐哽咽落淚，認為是自己能力不夠，讓孩子吃苦，她會繼續努力下去。

