晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《星光2》女歌手認後悔結婚 爆料嫩尪「拿菜刀狂砍」

女星安歆澐（左）與龍舟國手老公莊英杰。（本報資料照，記者陳志曲攝）女星安歆澐（左）與龍舟國手老公莊英杰。（本報資料照，記者陳志曲攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星安歆澐因參加《超級星光大道2》踏入演藝圈，並於2019年與小她16歲的亞運龍舟國手莊英杰結婚，育有1對兒女。近日安歆澐在節目中忍不住說出真心話，她認為老公酒後出現失控行為，讓她很後悔結婚。

安歆澐認為老公並不是個能夠駕馭酒精的人。（翻攝自IG）安歆澐認為老公並不是個能夠駕馭酒精的人。（翻攝自IG）

安歆澐表示，莊英杰並不是一個能夠駕馭酒精的人，還非常坦白說，這集節目播出後兩人可能「就再見了」。安歆澐在最新一集的《單身行不行》說，莊英杰有一次選拔失利後情緒崩潰，竟然跑到廚房抓了一把菜刀，之後對著冰箱狂砍，把她嚇死了。為了不讓孩子看到這麼驚悚的一幕，安歆澐趕緊讓女兒把弟弟帶進房間，自己則不斷勸莊英杰冷靜下來。

安歆澐在節目上透露老公心情不好拿菜刀狂砍冰箱的經歷。（翻攝自YouTube）安歆澐在節目上透露老公心情不好拿菜刀狂砍冰箱的經歷。（翻攝自YouTube）

安歆澐無奈透露，類似的情形還不只發生一次。先前，莊英傑也曾在情緒失控的時候揚言傷害自己，她非常恐懼，並指出，婚姻中難免會面臨親子或者夫妻之間的問題，但丈夫沒說出來，她也猜不到。

安歆澐表示生完第二胎之後自己一度受產後憂鬱症所苦。（翻攝自IG）安歆澐表示生完第二胎之後自己一度受產後憂鬱症所苦。（翻攝自IG）

「因為他寧願不說出來，他說出來表達的方式，就是用這樣的方式」，安歆澐非常的無奈說，生完第二胎之後，她自己身受產後憂鬱苦惱，不過很努力將重心轉往孩子與工作，不希望自己的情緒影響到家人。後來安歆澐嘗試接受專業諮詢，找到了喘息與調適的方法。安歆澐也忍不住在節目內說後悔結婚，但談到孩子時安歆澐哽咽落淚，認為是自己能力不夠，讓孩子吃苦，她會繼續努力下去。

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆ 

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中