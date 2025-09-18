《星光》盧學叡近況曝光！曾慘到戶頭僅剩237元

〔記者陽昕翰／台北報導〕盧學叡推出新歌《在你落下時，有我》，訴說自己過去遭遇的低潮。他透露，一度零收入陷入經濟困境，最慘時戶頭僅剩下237元。他今天以「旅行安心大使」身分出席活動，挺過低潮的他受訪也分享近況。

盧學叡擔任活動大使。（聯合國際服務股份有限公司提供）

《超級星光大道》出身的歌手盧學叡，回憶當年出道非常風光，坦言當時認為賺錢很容易，第一份薪水就逼近台幣百萬，還開心告訴爸媽：「你們不用工作了，我以後養你們！」沒想到爸媽真的辭職，讓他笑說：「我沒想到他們這麼聽話。」儘管如此他仍覺得開心，因為終於有能力照顧家人。

請繼續往下閱讀...

只是入行兩年後收入開始下滑，只能靠老本過活。面對工作不穩定，盧學叡不敢告訴爸媽，直到存款僅剩237元，母親又生病需要動手術，讓他拚命湊錢，「以前我的花錢模式是拿鈔票，身上有很多零錢，我就放在房間，那時候真的沒有錢可以支付媽媽的醫藥費，提著一大袋50元硬幣去超商換錢。」無奈分享過去的辛酸甘苦。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法