晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《星光》盧學叡近況曝光！曾慘到戶頭僅剩237元

〔記者陽昕翰／台北報導〕盧學叡推出新歌《在你落下時，有我》，訴說自己過去遭遇的低潮。他透露，一度零收入陷入經濟困境，最慘時戶頭僅剩下237元。他今天以「旅行安心大使」身分出席活動，挺過低潮的他受訪也分享近況。

盧學叡擔任活動大使。（聯合國際服務股份有限公司提供）盧學叡擔任活動大使。（聯合國際服務股份有限公司提供）

《超級星光大道》出身的歌手盧學叡，回憶當年出道非常風光，坦言當時認為賺錢很容易，第一份薪水就逼近台幣百萬，還開心告訴爸媽：「你們不用工作了，我以後養你們！」沒想到爸媽真的辭職，讓他笑說：「我沒想到他們這麼聽話。」儘管如此他仍覺得開心，因為終於有能力照顧家人。

只是入行兩年後收入開始下滑，只能靠老本過活。面對工作不穩定，盧學叡不敢告訴爸媽，直到存款僅剩237元，母親又生病需要動手術，讓他拚命湊錢，「以前我的花錢模式是拿鈔票，身上有很多零錢，我就放在房間，那時候真的沒有錢可以支付媽媽的醫藥費，提著一大袋50元硬幣去超商換錢。」無奈分享過去的辛酸甘苦。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中