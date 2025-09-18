晴時多雲

娛樂 最新消息

前主播囤愛馬仕包「以為飛黃騰達」 回頭看心態曝

張宇在臉書分享「斷捨離」心得，自曝家中囤了好幾個愛馬仕包。（翻攝自臉書）張宇在臉書分享「斷捨離」心得，自曝家中囤了好幾個愛馬仕包。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕前主播張宇經常在社群分享生活大小事，今（18）日她在臉書拋出一篇「斷捨離」長文，透露最近整理家裡才發現許多東西根本沒用過，其中甚至包括好幾個愛馬仕包。

張宇笑虧自己當年買這些精品時還以為飛黃騰達了，結果事後才發現差得遠，如今回過頭看，才明白那其實是心態浮躁，「人生沒有什麼非它不可，若要靠物質求認同，那掛在身上只是枷鎖。」

張宇整理家務驚覺名牌包用不到，笑虧自己當年「以為飛黃騰達」。（翻攝自臉書）張宇整理家務驚覺名牌包用不到，笑虧自己當年「以為飛黃騰達」。（翻攝自臉書）

她還爆料整理過程中，曾拿起一只象徵某人真心的戒指，猶豫是否丟掉，隨即轉念「還有猶豫就是放不下」。她自稱屬於分手後會把東西全丟的人，這對她來說才算真的向前走，「人生就是不斷減負。以前什麼都想收集、想擁有，現在則是不斷想篩選、想清空。因為沒有什麼真的能被你擁有，你擁有的只有短短幾十年的時間罷了。」

點圖放大
點圖放大

