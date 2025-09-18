晴時多雲

娛樂 最新消息

（獨家）周杰倫助學弱勢童累計6120萬 低調行善17年「重心意不談數字」

周杰倫低調行善17年，為台灣弱勢學童累計捐出6120萬元的善款。（資料照，杰威爾提供）周杰倫低調行善17年，為台灣弱勢學童累計捐出6120萬元的善款。（資料照，杰威爾提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕天王周杰倫低調行善多年，本報今（18日）獨家披露周董自2009年至今已經連續17年透過台灣富邦慈善基金會「用愛心做朋友」專案，每年固定捐款360萬元幫助弱勢學童就學，倘若以每年360萬計算，粗估迄今累積至少捐出6120萬元善款，善心、暖心持續不間斷。

相關新聞：（獨家）周杰倫默默捐款17年助學台灣！杰威爾證實「每年都幫弱勢學童」

從富邦慈善基金會芳名錄可見，2025年9月5日周杰倫以本人名義一次捐出360萬元助學；2024年9月5日分別捐出216萬元與144萬元，加總同樣為360萬元；2023年9月5日則同樣以216萬元與144萬元組合出年度捐款額，紀錄清楚顯示周杰倫多年來始終如一，每年穩定投入教育助學資源。

從富邦慈善基金會芳名錄可見周杰倫近3年的捐款紀錄。（翻攝自富邦慈善基金會官網）從富邦慈善基金會芳名錄可見周杰倫近3年的捐款紀錄。（翻攝自富邦慈善基金會官網）

對此，周杰倫所屬台灣杰威爾音樂已出面證實，「這個case是從2009年開始，每年都會捐款幫助弱勢學童，今年已經連續第17年了。」不過針對外界關注的金額，記者求證周杰倫所屬杰威爾，對方低調回應「金額不會特別去強調，確實有這樣的一件事情。」顯見周杰倫從不以數字為宣傳重點，再度印證他行善不張揚的低調作風。

消息曝光後，粉絲與網友紛紛留言大讚：「這才是真正的偶像」、「周董舞台上閃耀，私下更是暖心榜樣」、「捐款6120萬太驚人，還不張揚，佩服」。不少人感動表示，周杰倫不僅是音樂天王，更是台灣公益的代表人物，17年如一日的堅持，讓粉絲驕傲直呼「台灣之光」。

