張曼玉情路屢受打擊傳人財兩失 名導：她不開心

張曼玉（左）曾五度奪下金像影后，首次成為金像影后是1990年憑《不脫襪的人》獲獎。圖右為周潤發。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕60歲香港影后張曼玉近年鮮少戲劇作品，自從2004年拍了電影《錯過又如何》後，只演過2部實驗電影，之後便正式息影。先前張曼玉開通小紅書帳號，粉絲馬上就蜂擁而至，相較於演藝事業的璀璨耀眼，她的感情生活並不順利。導演王晶近日提起張曼玉，直言：這位前港姐亞軍是個戀愛腦，一次又一次從感情中受傷，也造成她性格驟變，還提到張曼玉曾被馬來西亞男友騙錢。

王晶表示，張曼玉是他從小看到大的演員，在他心裡張曼玉是一位「落落大方，特別愛笑愛玩的人」，後來情路不順，造成她的性格也產生變化。王晶感嘆：「她因為好幾段感情都不是很好，所以她就開始收一點了，不會像之前什麼都跟你說」。

張曼玉（右）剛出道的時候演過《新紮師兄》。（香港星島日報）

【韓國髮型師 Mark Kim】

在王晶印象裡，張曼玉第一個交往的對象是韓國髮型師Mark Kim，他曾到片場探班，猜測他們是拍廣告時認識的。

【爾冬陞】

王晶指出，張曼玉跟爾冬陞也有一段情，且爆料是陳自強牽線把爾冬陞介紹給張曼玉認識，可是過了一段時間之後，張曼玉似乎開始與一名美國年輕小夥子過從甚密，兩人還寫情書，當時各媒體都爆料這件事，讓張曼玉很難堪。

王晶認為張曼玉私底下是個戀愛腦。（香港星島日報）

【馬來西亞男 宋學棋】

一提到馬來西亞男宋學棋，王晶就搖頭嘆氣，他認為宋學棋是個很糟糕的人，因為他騙走了張曼玉的錢。王晶說「馬來西亞的男孩子是騙子，把錢都騙走了啊」，他接著說，因為張曼玉是個戀愛腦，所以在感情上一直不開心，好在張曼玉很會調整自己的心態與生活步調。

王晶口中欺騙張曼玉的馬來西亞男宋學棋是一名房地產商人，1993年張曼玉在飛機上和宋學棋相識，宋學棋學歷高、家世好、長得帥，兩人很快墜入愛河，一度論及婚嫁。之後宋學棋藉口生意周轉不靈，張曼玉果斷掏出錢來幫助男友，投資了上千萬積蓄，最後不但錢賠光了，宋學棋還跟她分手改與一名富家千金交往，傷透張曼玉的心。

張曼玉（左）與導演前夫Olivier Assayas。（香港星島日報）



張曼玉到1996年與法國導演Olivier Assayas有過一段婚姻，即使有過一段快樂的時光，這段婚姻還是在4年之後以離婚收場。自此之後，張曼玉就再未談過戀愛。

