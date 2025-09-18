世界自由小姐奪冠 兄弟啦啦隊女孩高曼容：台灣零食做了國民外交

埔里女兒高曼容再度代表台灣參加國際選美，拿下世界自由小姐總冠軍。（高曼容提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕埔里女兒、中信兄弟啦啦隊女孩高曼容，代表台灣前往科索沃參加2025世界自由小姐比賽，一舉奪下總冠軍，這是她繼去年Miss Glam World國際選美賽奪冠後，第二度戴上世界選美后冠。她說，參賽兼具做國民外交的任務，此次帶了很多台灣零食，果然征服很多佳麗的胃。

高曼容披上世界自由小姐的總冠軍綵帶，也戴上居冠。（高曼容提供）

台灣職棒中信兄弟啦啦隊女孩高曼容，是土生土長的埔里人，從大學時代就代表台灣參加國際選美比賽。今年是第12年代表台灣，遠赴歐洲巴爾幹半島的科索沃參加世界自由小姐比賽，而同行的還有參加世界自由夫人比賽的許棠樂，兩人過關斬將，各拿下自由小姐和自由夫人總冠軍。高曼容今天在臉書公布捷報，南投的鄉親大量留言恭喜祝賀，也大讚是南投之光。

高曼容接受本報記者電話採訪時表示，這次比賽的佳麗實力堅強，每位都展現十足的自信，自己只想如何展現最好的一面，但沒有想到能獲得17位評審的肯定，不只獲得才藝小姐第一名，總分也給了最高分數，奪下自由小姐總冠軍，那一刻的心情是驚喜萬分。

高曼容（左）、許棠樂（右）分獲世界自由小姐和世界自由夫人比賽總冠軍，兩人帶了不少台灣零食，征服很多佳麗的胃。（高曼容提供）

高曼容特別提到此行除為拿到最高榮譽全力以赴，也肩負做好國民外交的任務，因此她和許棠樂都帶了像珍珠奶茶酥、王子麵…等台灣的零食出國，在與佳麗相處的日子裡，會拿出來分享，台灣零食果然征服外國佳麗的胃，紛紛大讚好吃，還問要如何訂購。

