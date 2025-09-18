泰國12家廠牌來台交流！3樂團對尬台灣新生代

北流執行長梁序倫（左起）、泰國商務部國際貿易促進局（DITP）局長塔威．拉差帕克迪、浮現祭創辦人老諾。（浮現音樂提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕近來泰國音樂產業越來越蓬勃，在台灣也有不少死忠歌迷，「GAN BEI乾杯－泰國音樂產業媒合會」昨天（17日）在新莊Zepp New Taipei登場，並邀請H3F、UNTRYMAEW（危險貓）、STGZ，以及台灣新生代樂團紙鳶Seizer，展現超實力跨國音樂交流舞台，嗨翻歌迷。

THACCA泰國音樂產業協會代表Mr. Pongnarin Ulice（左）、浮現祭創辦人老諾在媒合會上展開交流。（記者廖俐惠攝）

泰國商務部國際貿易促進局（DITP）與台灣文策院（TAICCA）攜手合作，昨天舉行的「GAN BEI乾杯－泰國音樂產業媒合會」活動，以推廣泰國音樂人及音樂廠牌為目的，致力拓展海外市場，建立台泰產業合作平台，展現泰國音樂軟實力，參與這次活動的泰國音樂廠牌更多達12家。

請繼續往下閱讀...

紙鳶Seizer。（浮現音樂提供）

泰國商務部國際貿易促進局塔威．拉差帕克迪為活動開幕致詞時表示，音樂是無需翻譯的國際語言，能跨越文化連結人心，泰國音樂不僅是藝術，也是能創造實際商機的軟實力；而DITP不只是主辦單位，更是開拓國際合作平台的重要夥伴。

STGZ。（浮現音樂提供）

現場參與的歪的音樂&氪米厘娛樂廠牌共同創辦人瓦力表示，這次認識到很多很泰國音樂產業人士，也與泰國華納唱片交流到他們的Volume livehouse計劃，期許未來能夠服務泰國音樂人，促成台灣與泰國的音樂新秀有更多舞台與被雙方市場聽到的機會。另外作為主要合作單位的浮現祭創辦人老諾表示，看見有將近90家台灣音樂產業界的單位前來參與，很感動大家對於接軌國際如此積極，相信未來國際間音樂共創與交流絕對會是可以加深壯大音樂產業的能量，值得觀察與期待。

H3F。（浮現音樂提供）

泰國是東南亞最大、亞洲前五的音樂產業，而台灣市場也正高速成長，此次台泰雙方皆有多間音樂產業公司參與，並進行熱烈的商務媒合與洽談。泰台跨國文化火花迸發，讓全世界都深刻感受台泰兩地獨有的文化浪漫與魅力。

H3F。（浮現音樂提供）

活動取名為「GAN BEI 乾杯」，象徵音樂人一飲而盡般的全力以赴，將真摯情感注入每一段音樂，並傳遞至觀眾心中。這不僅僅是一場演出，更是泰國音樂軟實力跨向國際的重要一步。泰國商務部國際貿易推廣局的這場媒合交流活動，接下來將持續以推動泰國音樂跨向國際為目標，帶更多在電影電視影劇、廣告、時尚等不同產業的泰式美好，也預計前往其他亞洲國家與大家分享。

紙鳶Seizer。（浮現音樂提供）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法