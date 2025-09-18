2韓星悼念柯克遭轟涉及政治表態 韓網怒罵要求退團

Super Junior始源（左）跟Wonder Girls先藝（右）慘遭韓網炎上。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國右翼保守派組織「Turning Point USA」創辦人查理柯克（Charlie Kirk）本月10日赴猶他谷大學演講時，遭22歲男子泰勒羅賓森（Tyler Robinson）當場槍擊身亡。警方指出，嫌犯長期沉浸於網路政治迷因，對柯克的保守言論極為反感，因此趁演講期間持槍犯案，事件震驚全球。

柯克本月10日在猶他谷大學演講時遭不明人士槍擊，送醫後不治。（美聯社）

消息傳出後，南韓演藝圈也陸續有人表達哀悼。其中Super Junior成員始源在14日於IG限時動態轉發悼念柯克的貼文。隨即引起韓網質疑他「藉悼念之名表態政治立場」，始源在爭議發酵後迅速刪除貼文，但仍無法平息討論。

不久之後，以Wonder Girls出道的先藝（선예）也在16日於社群分享柯克妻子泣訴喪夫的影片，表示自己身為母親，對喪親之痛感同身受，並寫下悼文。然而這篇貼文同樣引發大批網友湧入留言怒批，直指柯克生前多次公開發表極右派言論，對弱勢族群態度激進，痛斥先藝不該公開哀悼。

Super Junior成員始源（左）、Wonder Girls成員先藝（右）先後發IG悼念柯克（Charlie Kirk）。（組合照，翻攝自韓網）

面對排山倒海的指責，先藝隔日再度發文澄清，強調自己只是以「一位人類與母親」的心情寫下悼文，並無任何宗教或政治立場考量。她反問網友：「一條生命的逝去，真的值得被嘲笑嗎？」同時呼籲停止無禮攻擊，並提到社會需要容納多元觀點，唯有衝突中交流才能讓世界變得更好。不過，許多韓國網友依舊不領情，甚至有人建立帳號呼籲始源及先藝退出所屬團體，風波仍持續延燒中。

