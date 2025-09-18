晴時多雲

娛樂 最新消息

李心潔釜山影展美爆！親眼見師父張艾嘉拿獎 激動喊：差點忍不住眼淚

傅孟柏（左起）、導演許肇任、李心潔、製作人楊庭愷、導演陳正道出席釜山影展開幕紅毯。（Netflix提供）傅孟柏（左起）、導演許肇任、李心潔、製作人楊庭愷、導演陳正道出席釜山影展開幕紅毯。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李心潔、傅孟柏和團隊導演陳正道、導演許肇任、製作人楊庭愷昨一起出席釜山影展開幕儀式，現場的粉絲觀眾歡呼掌聲不斷，氣氛相當熱絡。這次來到國際影展開幕紅毯，李心潔遇到挖掘自己進入演藝圈的師父張艾嘉感到很開心，且親眼見證師父獲得第30屆釜山國際電影節年度「山茶花獎」覺得非常感動，激動表示：「能夠在釜山影展開幕典禮的現場，親眼看見張姐領到這個獎，還聽到了她分享的感言，真的講得非常好，好感動，差點忍不住我的眼淚。」

傅孟柏（左）興奮和山田孝之合照。（翻攝自IG）傅孟柏（左）興奮和山田孝之合照。（翻攝自IG）

傅孟柏分享在盛會上見到很多大明星，包括在韓劇、日劇甚至是歐美電視與電影看過的熟悉面孔，像是《信徒2》、《Moving 異能》的韓孝周，以及《魷魚遊戲》2、3季出現的李陣郁，甚至是在坎城影展上出現的導演吉勒摩·戴托羅，這次也以新片《科學怪人》來到釜山電影節；讓他覺得很新鮮，傅孟柏表示：「我覺得能跟這些國際演員們在做一樣的事感覺很神奇！」其中傅孟柏也與自己很欣賞的日本演員山田孝之合照。

李心潔以米色絲緞黑裙優雅亮相。（Netflix提供）李心潔以米色絲緞黑裙優雅亮相。（Netflix提供）

而《回魂計》今晚將在韓國釜山影展中全球首映，李心潔表示：「非常榮幸《回魂計》能夠在韓國全球首映，我很好奇韓國的觀眾看完會有什麼樣的感覺，希望他們可以感受到兩位女性身上堅毅與巨大的力量。當然希望他們會喜歡《回魂計》，看完首映以後10月會在家繼續追看後面的集數。」而傅孟柏則認為觀眾們看完前兩集將會感到意猶未盡：「相信觀眾們一定會好奇復活之後，兩位母親要如何繼續她們的復仇之路吧！」。

《回魂計》將在2025年10月9日於Netflix上架。

