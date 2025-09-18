晴時多雲

娛樂 最新消息

釜日電影獎》消失10個月！影帝鄭雨盛爭議後紅毯現身

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國影帝鄭雨盛去年11月捲入「未婚生子」爭議，今年8月突然被爆迎娶圈外女友；情感風暴延燒10個月，他今（18）出席第34屆釜日電影獎頒獎典禮，是他陷入爭議後首次現身公開場合。

鄭雨盛私生活風暴後，今現身釜日電影獎頒獎典禮。（翻攝自X）鄭雨盛私生活風暴後，今現身釜日電影獎頒獎典禮。（翻攝自X）

鄭雨盛身著黑色西裝、蓄鬍亮相，他去年以夯片《12.12：首爾之春》獲釜日「最佳男主角獎」，今受邀參與手模活動，還將頒發影帝獎項，正式宣告全面復出。

鄭雨盛神情嚴肅表示：「能在釜山與大家一同參與盛會，感到很高興，也很榮幸能有機會頒獎；遺憾的是，今年沒有帶來新的參展作品。」談到新作時，他僅簡短說，12月即將會有新劇《韓國製造》，很難用幾句話來形容。

今紅毯包括李炳憲、金南佶、申惠善、鄭秀晶等人出席，稍早頒發最佳新人女演員為《FIGHTING！女孩們》惠利，最佳男配角由《戰，亂》朴正民獲頒。

