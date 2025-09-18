晴時多雲

娛樂 最新消息

劉雨柔生產大出血命懸一線！夏宇童曝婚後「性情大變」

〔記者林欣穎／台北報導〕TVBS節目《11點熱吵店》邀來趙正平、詹惟中、劉雨柔和老公胡凱翔、海產、夏宇童，以及陳子玄，分享2025人生際遇大風吹，其中劉雨柔為了當媽，在產房命懸一線，得靠老公對談保持意識。

劉雨柔（左）帶著首次上節目的老公胡凱翔亮相。（TVBS提供）劉雨柔（左）帶著首次上節目的老公胡凱翔亮相。（TVBS提供）

劉雨柔今年一口氣完成為人妻、為人母人生清單，但生產過程驚險，一腳踩在鬼門關。她產前2個月突爆發妊娠糖尿、高血壓，又暴胖20公斤，臨產前各項指數急掉，醫生決定緊急進行剖腹。原本老公怕見血，不願進產房陪產，但到了最後一刻，鼓起勇氣說：「我要進去！」讓劉雨柔瞬間熱淚盈眶。

然而開刀過程大失血，劉雨柔回憶當下只記得喃喃自語「快睡著了」，嚇得醫護人員要陪產的胡凱翔趕緊和她說話，保持她的意識，劉雨柔說：「我後來才知道，產房裡來了20多名醫生緊急待命。」情況十分危急。

海產今年也面臨人生大變革，他從小跟著阿公、阿嬤生活，阿嬤離世後，爺孫倆相互陪伴，感情更好。有次海產回到老家，70多歲的阿公神色鄭重約他談心，語重心長對海產說：「我可能無法再當你的阿公了！」海產當場落淚，以為阿公生病要交代後事，邊流淚邊抱著阿公安慰：「不要亂說，你一定會長命！」 阿公摸著海產的頭說：「我不能當你的阿公，我想當你的阿嬤！」隨後從櫃子拿出一本「蘭花日記」，對著海產傾吐塵封多年的變性心願。

海產阿公訴說自己早期受到傳統壓力，不得已相親娶了阿嬤，阿嬤過世後，才真正面對自己。海產雖震驚，但十分支持阿公的想法，之後改以「蘭花阿嬤」稱呼，海產每個月還給1萬元孝親費，讓蘭花阿嬤治裝，完成自己的心願。

由於故事太離奇，其他來賓大表懷疑，拱海產帶「蘭花阿嬤」上節目，趙正平甚至撂話，只要「蘭花阿嬤」願意現身，自掏腰包送出5萬元通告費，詹惟中也加碼2萬元，海產一本正經允諾，表示要回家請示「蘭花阿嬤」的意願。

夏宇童今年升格人妻，展開新生活。（TVBS提供）夏宇童今年升格人妻，展開新生活。（TVBS提供）

夏宇童婚前受訪曾脫口，若有一天睡醒就去登記，是件浪漫的事，她自此默記這念頭，後來也如計劃在3月和孫協志登記結婚，婚後2人角色大變化，夏宇童開始主導大小事，思考2人未來保險、人生計畫，甚至管控起孫協志的飲食，和以前溫吞個性截然不同。

