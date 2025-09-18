晴時多雲

娛樂 最新消息

銀行無預警遭凍結 高山峰老婆苦等結果卻傻眼

男星高山峰（左）和老婆佘瓊薇的一雙子女都在泰國曼谷讀書。（翻攝自臉書）男星高山峰（左）和老婆佘瓊薇的一雙子女都在泰國曼谷讀書。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星高山峰的寶貝兒子和女兒都在泰國曼谷唸書，日前高山峰老婆佘瓊薇透露自己泰國銀行帳戶遭凍結，事後經過3週等待，她昨（17）以為問題都要告一段落了，沒想到竟然來記回馬槍，讓她忍不住上網發文，高山峰也忍不住轉發貼文。

先前高山峰老婆表示，等了整整3週銀行終於來了通知，她帶著護照趕緊到銀行等著帳戶復活，沒想到銀行行員卻告知：「不好意思，請您結清帳號」，讓佘瓊薇感到傻眼，一度忍不住問老天爺：到底泰國這麼多家銀行，有沒有一家願意讓我開戶啊？

高山峰喜歡上山下海四處跑。（翻攝自臉書）高山峰喜歡上山下海四處跑。（翻攝自臉書）

今（18）稍早，高山峰老婆更新進度，她表示朋友陪她跑了5家泰國銀行，得到的答案都一樣「DTV只能算是觀光簽證，所以我無法申請銀行帳戶」。她無奈說自己準備了孩子的學生簽證、就學證明、學費收據、親子關係證明、租屋合約、電話實名制、水電帳單等件，終究敵不過簽證類別不符。

高山峰老婆不氣餒，她還留了一手，她準備乖乖換回陪讀簽證，並提醒銀行行員特別說：外國人近期領錢、轉帳最好臨櫃或用提款卡辦理，用網銀反而更容易被鎖帳。佘瓊薇更提供一招小撇步「我先用 True Money 來取代銀行，雖然無法在所有地方使用，但至少部分店家可以小額電子支付了，我想能暫時喘口氣了」。

點圖放大header
點圖放大body

