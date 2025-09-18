晴時多雲

娛樂 最新消息

劉敬《失明》拍完火辣戲冷淡避人 遭爆：隔天裝不認識

吳可熙（右）在《失明》情慾戲放太開，劉敬害羞不敢直視。（周子娛樂提供）吳可熙（右）在《失明》情慾戲放太開，劉敬害羞不敢直視。（周子娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕新生代演員劉敬演出《華燈初上》、《西遊ABC》等作品打開知名度，他在林依晨監製、主演的《失明》中情竇初開，和「姐姐」吳可熙飾演的眼科醫生「雪津」有大尺度情慾戲；劉敬今（18）出席電影首映，自稱是「雪津的情人」，被主持人楊千霈狂虧「不要自作多情」，大家看完電影才會知道。

劉敬在片中除了要拍親密戲，還有大尺度畫面。（記者陳奕全攝）劉敬在片中除了要拍親密戲，還有大尺度畫面。（記者陳奕全攝）

吳可熙分享，和劉敬在電影裡有很棒的互動，隨後卻開玩笑爆料「但拍完（情慾戲）的隔天，只有他一人不理我，好像假裝我不在那空間，不知道是故意的還是...？」劉敬害羞回應：「是拍的當下有一點害羞。」坦言情緒太逼真，需要暫時遠離一下。

左起吳可熙、林依晨、劉敬。（記者陳奕全攝）左起吳可熙、林依晨、劉敬。（記者陳奕全攝）

被問和林依晨、吳可熙兩位姐姐一起對戲，需要做什麼準備？劉敬分享，到片場都直接叫林依晨「媽媽」，接著兩人會播周杰倫的歌曲培養感情。

吳可熙分享拍完情慾戲隔天遭劉敬無視。（記者陳奕全攝）吳可熙分享拍完情慾戲隔天遭劉敬無視。（記者陳奕全攝）

劉敬在片中除了要拍親密戲，又有脫到剩內褲的大尺度畫面，他打趣說，「情慾戲比較難，會害羞，裸露就只是脫個衣服而已。」

追問若戲外和吳可熙姐姐這型的交往是否可以？老實的劉敬先停頓了幾秒思考，正當空氣準備凝結時，他才吐出「OK啊」，讓全場鬆口氣。

點圖放大body

