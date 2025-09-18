晴時多雲

全智賢因「一句話」惹怒小粉紅！新劇一播網崩潰：堅決抵制

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣女神全智賢時隔四年強勢回歸螢光幕前，此次她攜手也是睽違21年重回影集的「韓國四大公共財」男星姜棟元，一同主演Disney+原創影集《暴風圈》，不料因全智賢劇中台詞「為什麼中國會偏好戰爭？」瞬間引發小粉紅心碎，痛批這是對中國形象汙名化「堅決抵制」、「這次要脫粉了」。

韓國人氣女神全智賢出演《暴風圈》，因劇中台詞引發中國網友撻伐。（翻攝自IG）韓國人氣女神全智賢出演《暴風圈》，因劇中台詞引發中國網友撻伐。（翻攝自IG）

影集《暴風圈》中，全智賢飾演一位聯合國大使，因突如其來的變故使她決定投入政壇並擔任總統候選人；而姜棟元則飾演一名菁英探員，在暗處守護全智賢的安危，透過彼此不斷交織的情感張力，延伸成一個讓人難以自拔的愛情故事，劇一開播熱度就不斷攀升。

然而因全智賢在劇中一句台詞「為什麼中國會偏好戰爭？」引發中國劇迷在微博熱議，更批評指出此說法與現實脫節，是在汙名化中國的形象。然而除了台詞外，也有中國網友指出場景設計是刻意選擇性的展示中國負面形象，引發不少小粉紅心碎揚言抵制。

