晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）《失明》導演「名牌掉落」突發插曲！林依晨飛奔救火超敬業

〔記者鍾志均／台北報導〕林依晨監製、主演電影《失明》今（18）首映，活動首創電影沉浸空間，結合EOI餐飲以Mini LED環繞式打造，四面高解析度影像，全場瞬間進入電影氛圍；不過到了拍照環節，導演周美豫發生小插曲，一旁主持人楊千霈急忙打圓場。

導演周美豫（左）貼名牌到背板拍照，沒想到沒黏緊掉到地板，林依晨（右）見狀趕緊上前幫忙。（記者鍾志均攝，合成圖）導演周美豫（左）貼名牌到背板拍照，沒想到沒黏緊掉到地板，林依晨（右）見狀趕緊上前幫忙。（記者鍾志均攝，合成圖）

導演周美豫率先將寫著自己姓名的名牌貼在背板，豈料還沒等攝影拍完，周美豫原本作勢離開，此時她的名牌沒黏好，應聲掉下，場面一度尷尬，楊千霈一旁說「你看看，太急，還沒等攝影拍完，就會製造這些插曲」，只見身兼監製的林依晨立刻跑去背板後面「救場」，態度敬業。

《失明》導演周美豫（右起）、劉敬、林依晨、吳可熙、王渝萱、李沐。（記者陳奕全攝）《失明》導演周美豫（右起）、劉敬、林依晨、吳可熙、王渝萱、李沐。（記者陳奕全攝）

隨後包括林依晨、吳可熙、李沐、王渝萱、劉敬等演員，紛紛將自己的名字貼好貼滿，就怕一個不小心被捕捉到「漏網鏡頭」，畫面逗趣。

《失明》細膩描繪家庭、愛與自我追尋的掙扎，改編作家劉梓潔小說，導演周美豫表示當初看完小說非常激動，雖然只有短短20頁左右，但有很多曖昧，和家庭、愛情議題。

《失明》導演周美豫覺得時下拍女同志電影較少，因此決定將原著小說版本的性別置換。（記者陳奕全攝）《失明》導演周美豫覺得時下拍女同志電影較少，因此決定將原著小說版本的性別置換。（記者陳奕全攝）

周美豫進一步說，時下拍男同志電影多，女同志較少，所以入選金馬創投後的一個月，決定將小說版本的性別置換；林依晨則表示，女性在社會上受到的期許和要求，似乎比男性更高，男性在外面把事業搞好，回到家什麼都不做好像也沒關係，「女性有自己事業，又很容易被希望是兩邊（和家庭）兼顧得好，所以做了這方面的調動。」

《失明》明（19）起全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中