（影）《失明》導演「名牌掉落」突發插曲！林依晨飛奔救火超敬業

〔記者鍾志均／台北報導〕林依晨監製、主演電影《失明》今（18）首映，活動首創電影沉浸空間，結合EOI餐飲以Mini LED環繞式打造，四面高解析度影像，全場瞬間進入電影氛圍；不過到了拍照環節，導演周美豫發生小插曲，一旁主持人楊千霈急忙打圓場。

導演周美豫（左）貼名牌到背板拍照，沒想到沒黏緊掉到地板，林依晨（右）見狀趕緊上前幫忙。（記者鍾志均攝，合成圖）

導演周美豫率先將寫著自己姓名的名牌貼在背板，豈料還沒等攝影拍完，周美豫原本作勢離開，此時她的名牌沒黏好，應聲掉下，場面一度尷尬，楊千霈一旁說「你看看，太急，還沒等攝影拍完，就會製造這些插曲」，只見身兼監製的林依晨立刻跑去背板後面「救場」，態度敬業。

《失明》導演周美豫（右起）、劉敬、林依晨、吳可熙、王渝萱、李沐。（記者陳奕全攝）

隨後包括林依晨、吳可熙、李沐、王渝萱、劉敬等演員，紛紛將自己的名字貼好貼滿，就怕一個不小心被捕捉到「漏網鏡頭」，畫面逗趣。

《失明》細膩描繪家庭、愛與自我追尋的掙扎，改編作家劉梓潔小說，導演周美豫表示當初看完小說非常激動，雖然只有短短20頁左右，但有很多曖昧，和家庭、愛情議題。

《失明》導演周美豫覺得時下拍女同志電影較少，因此決定將原著小說版本的性別置換。（記者陳奕全攝）

周美豫進一步說，時下拍男同志電影多，女同志較少，所以入選金馬創投後的一個月，決定將小說版本的性別置換；林依晨則表示，女性在社會上受到的期許和要求，似乎比男性更高，男性在外面把事業搞好，回到家什麼都不做好像也沒關係，「女性有自己事業，又很容易被希望是兩邊（和家庭）兼顧得好，所以做了這方面的調動。」

《失明》明（19）起全台上映。

