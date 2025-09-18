小丑女火辣透視全都露後再展超爆乳！《奇幻導航》打壞休息計畫「無法說不」

張宇嫺／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕動人話題電影《奇幻導航》找來「小丑女」瑪格羅比與柯林法洛首次在大銀幕配對，火花四射的化學效應讓導演名田高梧直呼太美了：「他們自始至終都洋溢著奔放的能量與活力，瑪格和柯林的默契如此深厚，以至於即興演出也流暢無比，他們之間的連結深刻而真摯。」

瑪格羅比（左）與柯林法洛一同出席《奇幻導航》紐約首映會。（索尼影業提供）

電影描述偶然在朋友婚禮相遇的兩人，因為各種出人意料的命運轉折，他們踏上一段大膽、奇幻又美麗的旅程，重返各自過去的重要時刻，重新理解自己如何走到今天的現在，甚至有機會改寫自己的未來。

瑪格羅比爆乳現身《奇幻導航》紐約首映會。（索尼影業提供）

瑪格也技先前在倫敦的透視裝後，以爆乳火辣禮服現身紐約首映，她透露剛結束屢創票房紀錄的《Barbie芭比》宣傳之後，原先渴望能夠休息一下重新充電，她回憶道：「我原本打算暫時不接任何工作，但後來聽說有一個出色的劇本，而且柯林法洛也會參與其中！我讀了劇本，實在無法抗拒，它太有原創性了，而且在很多層面上都深深打動我，我真的無法說不。」

瑪格羅比先前以性感透視裝出席《奇幻導航》倫敦首映會。（索尼影業提供）

去年10月才剛生下兒子的瑪格，於近期的首映會展現曼妙身材，對於懷孕後復出的首部作品，她大力稱讚：「這部電影超級浪漫！我一直以來都在尋找一個動人的愛情故事，而我們這部片中有魔幻寫實的元素，既優美、奇幻、超現實，有時甚至帶著一點不對稱的荒誕感。」

在《企鵝人》中再創演藝高峰的柯林法洛，同樣在尋求能夠喘口氣的療癒角色：「企鵝人這個角色非常黑暗，而這次的故事與角色恰恰相反，是一段溫暖的旅程。」除了非常興奮能夠與瑪格羅比首次在大銀幕上成為CP，他也透露自從《人造眷戀》的合作之後，和名田高梧導演成為好友，給他充足的安全感。

瑪格羅比（中）和柯林法洛（左）、導演名田高梧出席《奇幻導航》紐約首映會。（索尼影業提供）

柯林也透露這次的原創劇本讓他非常感動：「他們不只是各自踏上旅程，更是彼此冒險的同行者。大衛和莎拉一同見證對方生命中最深刻、最觸動人心的時刻。這份陪伴與凝視本身，就蘊含著無比強大的力量與令人心潮澎湃的感動。」《奇幻導航》將於10月9日正式在台上映。

