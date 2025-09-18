晴時多雲

娛樂 最新消息

林依晨監製＋主演雙挑戰！《失明》尺度驚人隱瞞媽媽「親密戲」

《失明》由林依晨監製、主演。（記者陳奕全攝）《失明》由林依晨監製、主演。（記者陳奕全攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕林依晨、吳可熙主演電影《失明》今（18）首映，身兼監製的林依晨表示先前還好，到了首映開始有點緊張，表示這次為電影勤跑公部門，見發行商和投資商，「有些民眾認出我，問我『一個人來喔？』」，感受到人情溫暖。

在《失明》中，林依晨（右）和吳可熙在年少時有過一段情。（記者陳奕全攝）在《失明》中，林依晨（右）和吳可熙在年少時有過一段情。（記者陳奕全攝）

在《失明》中，林依晨和吳可熙在年少時有過一段情，問到對吳可熙的印象，林依晨表示看過她的《再見瓦城》、《血觀音》等，形象都不一樣，無論是鄉村婦女，或神秘危險的角色，都很有特色，可塑性很大。

吳可熙這次飾演的「眼科醫生」形象英氣十足。（記者陳奕全攝）吳可熙這次飾演的「眼科醫生」形象英氣十足。（記者陳奕全攝）

吳可熙這次飾演的「眼科醫生」形象英氣十足，她坦言對於要演出「性別流動」的角色一開始很傷腦筋，還被導演周美豫制止「行為不要太男生」；她分享有參考電影《男孩別哭》，上酒吧揣摩，甚至有將導演周美豫當成範本，周美豫一聽，直說「有嗎？我現在才知道」，隨後大讚吳可熙很會觀察人，有自己的表演節奏。

劉敬（右）此次在片中飾演林依晨的兒子，兩人會播周杰倫的歌培養感情。（記者陳奕全攝）劉敬（右）此次在片中飾演林依晨的兒子，兩人會播周杰倫的歌培養感情。（記者陳奕全攝）

劉敬此次在片中飾演林依晨的兒子，透露一到片場就會喊林依晨「媽媽」，簡單寒暄後，兩人開始播起周杰倫的歌培養感情，林依晨一旁點頭補充說：「我們都很喜歡他（周杰倫）的歌。」

李沐（左）、王渝萱分飾林依晨和吳可熙的年輕時期。（記者陳奕全攝）李沐（左）、王渝萱分飾林依晨和吳可熙的年輕時期。（記者陳奕全攝）

李沐、王渝萱分飾林依晨和吳可熙年輕時期，王渝萱坦言自己比較像是「樹懶」，形容吳可熙像是「老鷹」，努力學習她的「銳利感」；李沐則自爆和王渝萱感情太好，雙方得知要演兩人另一半時，一度很傷腦筋，所幸後來雙方成功切割私人情緒，扮演好演員本份。

王渝萱坦言自己在努力學習吳可熙的「銳利感」。（記者陳奕全攝）王渝萱坦言自己在努力學習吳可熙的「銳利感」。（記者陳奕全攝）

李沐自曝和王渝萱感情太好，得知兩人要演另一半時，一度很傷腦筋。（記者陳奕全攝）李沐自曝和王渝萱感情太好，得知兩人要演另一半時，一度很傷腦筋。（記者陳奕全攝）

對於晚上首映，林依晨表示媽媽已包場，但沒透露片中會有親密戲，吳可熙也說母親和幾位親戚都來看電影，有先打預防針電影尺度勁爆；劉敬也帶爸爸媽媽一同觀影，「（情慾戲）細節沒多講，畢竟我也23歲了。」《失明》明（19）起在台上映。

《失明》導演周美豫（右起）、劉敬、林依晨、吳可熙、王渝萱、李沐。（記者陳奕全攝）《失明》導演周美豫（右起）、劉敬、林依晨、吳可熙、王渝萱、李沐。（記者陳奕全攝）

