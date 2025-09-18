晴時多雲

「蘋果花歌后」楊燕喪夫陷陰霾 靠安眠藥渾沌過日

縱橫歌壇超過半世紀，有「蘋果花歌后」之稱的楊燕。（香港星島日報）縱橫歌壇超過半世紀，有「蘋果花歌后」之稱的楊燕。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／台北報導〕縱橫歌壇超過半世紀，有「蘋果花歌后」之稱的楊燕，當年憑著《蘋果花》、《王昭君》、《路邊的野花》等歌曲紅遍大江南北，有人形容楊燕爆紅的程度誇張到「買5克拉鑽戒可以賒帳」，顯示她財力跟名氣之驚人。就是這樣一位超紅歌后，1979年結婚之後，願意在事業高峰期洗盡鉛華，回歸家庭相夫教子。

楊燕走紅的時候，曾與張帝、青山、姚蘇蓉合稱「台星之寶」，不過楊燕並未被演藝圈的五光十色迷惑，當她找到值得託付的醫生老公陳英勵之後，兩人交往7個月後便步入婚姻禮堂，楊燕更毅然決然淡出歌壇，定居美國，專心養育1子1女。

楊燕（左）與心臟權威醫師陳英勵認識7個月即結婚。（香港星島日報）楊燕（左）與心臟權威醫師陳英勵認識7個月即結婚。（香港星島日報）

子女長大後，楊燕和陳英勵生活過得逍遙自在，有時候楊燕也會上台演出，或者閒暇時刻與老公一起遊山玩水。楊燕的兒女也相當優秀，兒子於耶魯大學畢業後當上醫生，女兒在選美事業頗有斬獲，4年前楊燕老公意外跌傷，送入醫院後一週離開人世。

喪夫後的楊燕精神萎靡，經常需要靠藥物協助才睡得著覺，生活也變得渾渾噩噩，她形容當時自己傷心得連聲音都發不出來。楊燕近日接受YouTube頻道「橙色大笨象」的訪問，她透露自己喪夫之後長達2年時間都無法從悲傷走出，每天都吃安眠藥才能睡。另外，老公沒有寫遺囑，她覺得老公走得不安穩，所以下定決心自己一定會事先安排好後事，不要麻煩孩子。

想到已經過世的老公，楊燕深情地說：「如果還有下輩子，我們再做夫妻」。

