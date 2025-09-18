隱瞞當AV女優還是難逃曝光 一劍浣春秋揭：最怕親人發現

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾活躍於成人影視圈的乙葉七瀨（乙葉ななせ），當初以「山下優衣」的名義成為AV女優，雖早在2019年就宣布引退，但她仍細心隱藏過去多年。未料，近日卻意外遭親生父母發現身分。

乙葉七瀨曾以「山下優衣」的名義活躍於AV界。（翻攝自X）

乙葉七瀨驚訝之餘，也在社群平台發文坦言自己尷尬至極，直呼：「自己藏了這麼多年還是被抓到了」，並立即封鎖帳號、暫停更新，暫以X（原Twitter）與LINE與熟人聯繫，IG是否重啟仍未決定。她還透露，父母雖知道她「平常有在工作」，卻始終不清楚實際職業與藝名，因此這次曝光讓她措手不及，一度萌生刪除帳號的念頭。

多年來，乙葉七瀨保持極度低調，卻仍在退役後繼續活躍於風俗業及粉絲平台，曝光度高、風險自然也隨之增加，讓她長久以來都提心吊膽生活著。對此，台灣AV達人「一劍浣春秋」指出，對許多女優來說，最大的恐懼不是被網友認出，而是親人得知真實身分。他也感嘆乙葉七瀨能將過往隱藏6年之久已屬罕見，尤其IG的社群推薦機制常讓熟人無意間發現帳號，風險極高。

