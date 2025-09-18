晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

隱瞞當AV女優還是難逃曝光 一劍浣春秋揭：最怕親人發現

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾活躍於成人影視圈的乙葉七瀨（乙葉ななせ）當初以「山下優衣」的名義成為AV女優，雖早在2019年就宣布引退，但她仍細心隱藏過去多年。未料，近日卻意外遭親生父母發現身分。

乙葉七瀨曾以「山下優衣」的名義活躍於AV界。（翻攝自X）乙葉七瀨曾以「山下優衣」的名義活躍於AV界。（翻攝自X）

乙葉七瀨驚訝之餘，也在社群平台發文坦言自己尷尬至極，直呼：「自己藏了這麼多年還是被抓到了」，並立即封鎖帳號、暫停更新，暫以X（原Twitter）與LINE與熟人聯繫，IG是否重啟仍未決定。她還透露，父母雖知道她「平常有在工作」，卻始終不清楚實際職業與藝名，因此這次曝光讓她措手不及，一度萌生刪除帳號的念頭。

多年來乙葉七瀨保持極度低調，卻仍在退役後繼續活躍於風俗業及粉絲平台，曝光度高、風險自然也隨之增加，讓她長久以來都提心吊膽生活著。對此，台灣AV達人「一劍浣春秋」指出，對許多女優來說，最大的恐懼不是被網友認出，而是親人得知真實身分。他也感嘆乙葉七瀨能將過往隱藏6年之久已屬罕見，尤其IG的社群推薦機制常讓熟人無意間發現帳號，風險極高。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中