娛樂 最新消息

韓團NCT前成員文泰一性侵案二審開庭 悔求減刑喊：會用一生去贖罪

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男團NCT前主唱文泰一涉性侵案件，因去年與友人集體性侵一名中國女子，被檢方依特殊強姦罪起訴，且遭所屬經紀公司SM娛樂切割解約，並退出團體活動。從偶像變罪犯的他，在一審被判處3年6個月有期徒刑，並當庭收押。據韓媒報導，不僅文泰一本人，就連檢方都不服判決結果，並雙雙提出上訴。

去年涉性侵案件的韓團NCT前成員文泰一，昨（17）日進行二審庭審。（翻攝自IG）去年涉性侵案件的韓團NCT前成員文泰一，昨（17）日進行二審庭審。（翻攝自IG）

而此案於昨（17）進行二審庭審，據韓媒報導，文泰一身著一身棕色囚衣出庭，此案檢方認為文泰一與友人犯罪性質惡劣，要求要求與舊刑相同的刑罰，判處有期徒刑7年，對此文泰一律師表示，他先前並無犯罪前科，且已與被害人致歉，希望法官給予寬容處分。

然而文泰一本人則在最後陳述時表達悔意，表示自己已明白無法用言語或行為彌補被害人，但仍會向對方真誠致歉，並將永遠銘記錯誤，承諾會用一生去贖罪，絕不再犯。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

