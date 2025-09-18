晴時多雲

娛樂 日韓

鄰家系AV女優緊急宣布引退 揮別2年男女激戰

33歲日本AV女優蒼山愛奈，主打「鄰家系」散發出鄰家女孩清純感，今日宣布引退日期。（翻攝自X）33歲日本AV女優蒼山愛奈，主打「鄰家系」散發出鄰家女孩清純感，今日宣布引退日期。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕33歲日本AV女優蒼山愛奈，主打「鄰家系」散發出鄰家女孩清純感的她，2023年從DAHLIA出道，憑著163公分高挑身材以及雄偉的E罩杯美胸，征服AV界成為熱門女優。蒼山愛奈今（17）無預警在X發文，宣布自己引退時間，她說10月5日參加完最後一次活動後，就要正式引退，社群帳號也會一併刪除。

蒼山愛奈10月5日參加完最後一次活動後，就要正式引退。（翻攝自X）蒼山愛奈10月5日參加完最後一次活動後，就要正式引退。（翻攝自X）

蒼山愛奈表示，10月5日的活動就是和大家最後一次以AV女優身分見面，所以想和粉絲多聊聊、親口和每個人說再見。不過就算蒼山愛奈引退，大家也還可以繼續看到她的作品，因為她拍攝的作品量可以發到明年2月。

雖然引退，但蒼山愛奈的作品足夠發到明年2月。（翻攝自X）雖然引退，但蒼山愛奈的作品足夠發到明年2月。（翻攝自X）

蒼山愛奈說，在事務所前輩和粉絲的支持下，自己當了兩年多的AV女優，感覺非常幸福。想到2023年出道的時候，蒼山愛奈選擇走「人妻系」路線，自稱曾經當過櫃台小姐的她，之後轉變成「鄰家系」路線，加上她和合作過的公司關係都不錯，自然覺得「很美滿」。

蒼山愛奈最大賣點就是一對豐滿堅挺的美胸，加上比較窄身的身材，顯露出一股柔弱中不失淫蕩的衝突感，雖然蒼山愛奈的AV之路只走了2年，希望她引退後也能順利發展。

蒼山愛奈和片商關係維持得很好，也很有觀眾緣，許多粉絲捨不得她引退。（翻攝自X）蒼山愛奈和片商關係維持得很好，也很有觀眾緣，許多粉絲捨不得她引退。（翻攝自X）

