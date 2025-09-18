謝和弦提告不起訴！老婆陳緗妮爆氣反擊：你們會下地獄被拔舌頭

謝和弦前妻「Keanna」（右）先前上節目爆料謝和弦（左圖左）與陳緗妮（左圖右）。（組合照，翻攝自臉書、IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕謝和弦前妻「Keanna」戴一軒去年參加節目時，爆謝和弦染指兄弟女友等「偷吃至少20人」，又影射謝和弦現任妻子「莉婭」陳緗妮吸毒。謝和弦與陳緗妮認為名譽受損，對Keanna等3人提出加重誹謗等告訴。台北地檢署調查後認為，該言論屬於與公眾人物有關的意見或評論，未逾越適當評論的範圍，予以3人不起訴處分。對此，陳緗妮也火大發聲了。

相關新聞：辣模Keanna爆前夫謝和弦染指兄弟女友、謝妻吸毒 獲不起訴

陳緗妮今天在社群火大發聲。（翻攝自臉書）

陳緗妮今天在社群回嗆「你們一定會下地獄被拔舌頭的」，還強調「基本上我這個人不抽菸不喝酒不吸毒」。謝和弦與經陳緗妮結婚4年，育有兩名可愛的女兒，原本陳緗妮是謝和弦的經紀人，不過日前她宣告自己與公司的合約就在8月底結束，也坦言：「謝和弦這3字對我來說負擔太大了！」卸下經紀人的職務。

