晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

謝和弦提告不起訴！老婆陳緗妮爆氣反擊：你們會下地獄被拔舌頭

謝和弦前妻「Keanna」（右）先前上節目爆料謝和弦（左圖左）與陳緗妮（左圖右）。（組合照，翻攝自臉書、IG）謝和弦前妻「Keanna」（右）先前上節目爆料謝和弦（左圖左）與陳緗妮（左圖右）。（組合照，翻攝自臉書、IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕謝和弦前妻「Keanna」戴一軒去年參加節目時，爆謝和弦染指兄弟女友等「偷吃至少20人」，又影射謝和弦現任妻子「莉婭」陳緗妮吸毒。謝和弦與陳緗妮認為名譽受損，對Keanna等3人提出加重誹謗等告訴。台北地檢署調查後認為，該言論屬於與公眾人物有關的意見或評論，未逾越適當評論的範圍，予以3人不起訴處分。對此，陳緗妮也火大發聲了。

相關新聞：辣模Keanna爆前夫謝和弦染指兄弟女友、謝妻吸毒 獲不起訴

陳緗妮今天在社群火大發聲。（翻攝自臉書）陳緗妮今天在社群火大發聲。（翻攝自臉書）

陳緗妮今天在社群回嗆「你們一定會下地獄被拔舌頭的」，還強調「基本上我這個人不抽菸不喝酒不吸毒」。謝和弦與經陳緗妮結婚4年，育有兩名可愛的女兒，原本陳緗妮是謝和弦的經紀人，不過日前她宣告自己與公司的合約就在8月底結束，也坦言：「謝和弦這3字對我來說負擔太大了！」卸下經紀人的職務。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防制諮詢專線：0800-770-885☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中