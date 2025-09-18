「第一古典美女」抖離婚暗黑內幕 遭前夫長期幻想討客兄

〔記者李紹綾／台北報導〕44歲中國女星孫菲菲，曾以《牡丹亭》、《北京我的愛》被封為「第一古典美女」，2014年嫁給集團總監史宏後淡出演藝圈。13日她在微博宣布結束11年婚姻，直言：「沒有必要假裝婚姻美滿的樣子。」並強調將重新回歸幕前。

孫菲菲有「第一古典美女」稱號。（翻攝自微博）

孫菲菲坦言，前夫比她大15歲，但在她婚姻生活中，「年齡」卻成了禁忌詞。「記得一次在美國參加他同學聚會，我順嘴說『我們也是，15歲』，結果他當眾瞪我半天，全場寂靜……」她無奈笑說，自己在洗碗時也要小心翼翼，怕「天降黑鍋砸到我腳」。

請繼續往下閱讀...

更令人乍舌的是，孫菲菲透露前夫長期幻想她與各種男人外遇，連房客、快遞員、淘寶賣貨的人、結婚伴郎都被列入嫌疑名單，「我完全沒有想到他這些天的冷暴力，是幻想我跟房客搞不正當關係」，她回憶當時爆發怒火，指著對方鼻子直說：「你自己的心有多骯髒，就會把別人想的有多髒！」

孫菲菲更分享，自己曾到美國照顧腰突犯的前夫，日常工作就是買菜、做飯，還要打理房子作七個留學生的公共區域。即便如此，她仍遭受指責與嫌棄，為避免衝突，她只能躲在客廳公共空間，彷彿整個婚姻裡都存在一雙無形的大手，把她一步步推向門外，她直言：「我的經驗告訴大家，女孩千萬不要未婚先孕，因為那是對方拿捏你的把柄。」如今走出婚姻圍城，她感慨：「遠遠望去，經歷過了才知道圍牆內有什麼。」孫菲菲將重新回歸演藝圈，粉絲期待她用全新姿態迎接舞台與螢光幕。

